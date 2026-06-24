[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도 홍천군의 민선 9기 ‘신영재 호’가 공약 실행력을 높이기 위해, 군정 준비위원회(위원장 신도현)와 군청 실무부서 간 공조를 강화한다.

홍천군은 군민과의 약속인 공약 사업의 체계적인 이행계획 수립과 실행력 강화를 위해 오는 26일까지 공약사항 실무 부서 검토 보고회를 진행중이라고 밝혔다.

이번 검토 보고회는 민선 9기 공약 사업 153건을 대상으로 추진 가능성과 재정 여건, 제도적 기반, 연차별 실행계획 등을 종합적으로 점검하기 위해 마련됐다.

민선 9기 홍천 군정은 ▷농촌 기본소득 도입 ▷수도권 홍천 미래형 융합 도시 기반 조성 ▷홍천 국가 항체 클러스터 바이오허브 도시 도약 기반 조성 ▷홍천 형 농업기계·농자재 산업 육성 ▷홍천 도심 재정비 미니 뉴타운 및 도시디자인 개선 등 5대 대표 공약을 중심으로 군정 비전을 제시했다.

또한 ▷3대가 잘사는 홍천 경제 ▷농사는 걱정 없이 소득은 확실하게 △따뜻한 보건복지, 행복한 홍천 ▷지역이 책임지는 교육 생활권 완성 △신뢰받는 행정 구현 ▷사람이 넘쳐나는 활기찬 문화·예술·관광·스포츠 도시 조성 등 6대 핵심과제를 바탕으로 총 153건의 세부 공약 사업을 추진할 계획이다.

군정 준비위원회는 지난 6월 10일 출범 이후 군정 주요 현안과 부서별 업무보고, 정책 간담회, 현장 방문 등을 통해 군민 의견과 지역 발전 방향을 폭넓게 검토해 왔으며, 이번 보고회를 통해 공약 사업을 구체적인 실행계획으로 발전시켜 나갈 방침이다.

검토 보고회 첫날인 23일에는 보건소와 유통사업단이 참여해 보건·의료 분야와 농산물 유통 경쟁력 강화 방안 등을 중심으로 공약 이행계획을 보고했다.

2일차에는 기획감사실, 농업기술센터, 민원과, 교육체육과, 복지과, 행복나눔과, 경제진흥과 순으로 진행 예정이며, 미래 성장동력 확보, 농업 경쟁력 강화, 교육·복지 서비스 확대, 지역경제 활성화 등 군민 삶과 직결된 주요 공약 사업에 대한 추진 방향과 실행계획을 집중적으로 점검할 예정이다.

군정 준비위원들은 각 공약 사업의 실현 가능성과 군민 체감 효과, 재원 확보 방안, 부서 간 협업 체계 등을 중점적으로 검토하며 실질적인 성과 창출 방안을 논의했다.

신도현 위원장은 “공약은 군민과의 약속인 만큼 실현 가능성과 지속 가능성을 함께 고려한 이행계획 수립이 무엇보다 중요하다”라며 “남은 기간 동안 모든 공약 사업을 자세히 점검해 군민이 체감할 수 있는 변화와 성과를 만들어 갈 수 있도록 준비하겠다”라고 말했다.