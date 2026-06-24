코스피 8300선 출발 유가증권시장서 개인 ‘사자’ 삼성전자 9%대 강세 코스닥도 상승

[헤럴드경제=문이림 기자] 코스피가 24일 장중 4% 넘게 반등하며 8500선을 회복했다.

이날 오전 9시 46분 현재 코스피는 전 거래일 대비 354.55포인트(4.35%) 상승한 8560.58이다.

지수는 전 거래일 대비 152.95포인트(1.86%) 오른 8356.79로 출발해 상승폭을 키우고 있다.

유가증권시장에서 개인은 6981억원 순매수하며 지수 반등을 이끌고 있다. 반면 외국인과 기관은 각각 6183억원, 1253억원 순매도 중이다.

간밤 뉴욕증시는 글로벌 반도체주 매도세 확대와 연방준비제도(Fed·연준) 통화정책에 대한 경계감에 3대 주요 지수가 동반 하락 마감했다.

다우존스30 산업평균지수는 전장보다 0.09% 내렸다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 각각 1.44%, 2.22% 하락했다.

필라델피아 반도체 지수는 7.87% 급락했다.

다만 국내 증시는 전날 기록적인 급락으로 저가 매수세가 유입되고 있다. 한지영 키움증권 연구원은 “오늘 국내 증시는 뉴욕증시의 반도체주 급락 선반영 인식 속 전일 폭락에 따른 기술적 매수세 및 저가 매수세 유입 등으로 반등 출발하면서 전일의 폭락분을 만회해 나갈 것으로 예상한다”고 말했다.

시가총액 상위 종목들은 대부분 강세를 나타내고 있다. 삼성전자는 전장 대비 9.68% 오른 34만원에 거래 중이다. 장중 시가총액은 1967억원 수준으로 SK하이닉스를 제치고 시총 1위 자리를 되찾았다.

SK하이닉스는 전장 대비 3.84% 오른 265만3000원에 거래되고 있다.

삼성전기(3.77%), 삼성생명(2.71%), 삼성물산(14.07%) 등도 일제히 오르고 있다. 반면 SK스퀘어(-3.33%), LG에너지솔루션(-1.10%) 등은 약세다.

같은 시각 코스닥은 전장 대비 7.08포인트(0.79%)오른 898.60을 나타내고 있다.

지수는 13.61p(1.53%) 오른 905.13에 개장해 상승폭을 반납하고 있다.

코스닥시장에서 개인과 기관은 각각 210억원, 788억원 순매수 중이다. 외국은은 963억원 순매도하고 있다.

시가총액 상위 종목 가운데 알테오젠(3.15%), 에코프로(3.20%), 레인보우로보틱스(3.98%), 코오롱티슈진(4.83%) 등이 오르고 있다.