[헤럴드경제=함영훈 기자] 제23회 해양경찰청장배 전국 요트대회가 25일 개막돼 오는 29일까지 강원특별자치도 강릉시 사천 요트경기장에서 열린다.

해양경찰청과 대한요트협회가 공동 주최하고 강원특별자치도요트협회와 강릉시요트협회가 주관하는 이번 대회는 국내 요트 종목의 저변 확대와 우수 선수 발굴을 위해 마련됐으며, 전국에서 200여명의 선수가 참가한다.

경기는 초등부·중등부·고등부·대학부·일반부로 나뉘어 1·2인승 딩기요트, 스키프, 윈드서핑, 카이트 보딩 5종목 11개 클래스 경기가 진행될 예정이다.

개회식은 경기 시작 하루가 지난 26일 오전 11시 강릉 사천 요트경기장 특설무대에서 개최된다.

해경은 해양안전 의식 제고를 위해 해경 홍보관을 비롯해 해양 안전 VR 체험, 수중·수상레저 안전 수칙 홍보, 구명조끼 착용 체험 및 심폐소생술(CPR) 교육 등을 진행한다. 아울러 참여자들에게 구명조끼 500벌을 배부하는 등 다양한 홍보 물품을 제공하며 해양안전문화 확산에 적극 나설 계획이다.

강릉시 최상보 체육과장은 “해양경찰청장배 전국요트대회는 국내 요트 발전을 이끌어 온 대표적인 전국 규모 대회”라며, “선수들이 그동안 갈고닦은 실력을 마음껏 발휘하고 요트와 해양레저 스포츠를 더욱 친숙하게 알리는 계기가 되길 바란다”고 말했다.