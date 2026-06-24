[헤럴드경제=채상우 기자] 취객에게 위협을 당하던 대만인 부부를 구한 한국인이 화제다. ‘강남역 의인’으로 유명해진 해당 인물이 직접 온라인에 글을 올려 눈길을 끌었다.

지난 20일 서울에 여행을 온 대만인 부부는 스레드를 통해 “19일 밤 11시30분 강남역에서 휠체어 탄 대만 부부를 구해주신 두 천사님을 찾는다”고 글을 올렸다.

그는 “강남역 2호선 플랫폼에서 위협적인 취객 한 명이 다가와 우리 바로 앞에 쪼그려 앉아 소리를 쳤다”며 “우리는 너무 무서워서 휠체어를 뒤로 움직였지만 계속 다가오더라”고 했다.

이어 “그때 흰옷을 입은 젊은 남성분이 우산으로 취객을 막아서며 우리를 보호해 줬다”며 “다행히 상황이 끝난 줄 알고 열차에 탔는데 그 취객이 따라 타서 우리 앞까지 와 손잡이를 잡고 또 위협적으로 말을 걸었다”고 밝혔다.

그러면서 “다음 역에서 내려야 하나 겁에 질려 있었는데 이번에는 아까 그 흰옷 입으신 분과 함께 노란색 옷을 입은 체격이 좋으신 남성분이 우산으로 방어막을 치듯 취객을 우리에게서 3m 밖으로 밀어내 줬다”고 설명했다.

이들은 “정말 구세주 같았다”며 “흰옷 입은 분이 경찰에 신고해 주셔서 취객은 열차에서 내렸다”고 했다.

해당 글은 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에서 큰 화제를 모았다.

22일 해당 스레드에는 자신이 부부를 구한 당사자라고 밝힌 이가 댓글을 남겼다.

그는 “그날 흰색 셔츠에 검은 우산을 들고 있던 연우 아빠”라고 소개하며 “술에 많이 취한 분이 고함을 지르며 여러 사람에게 피해를 주고 있었고 한국을 찾아주신 두 분에게도 위협적인 행동을 하는 모습이 불편하게 느껴져 도와드려야겠다는 생각이 들었다”고 당시 상황을 설명했다.

그는 “사실 외국인인 줄은 몰랐지만 도움을 드린 뒤 목적지에서 내리려는데 당사자분이 목에 걸고 있던 ‘나는 대만인입니다’라는 카드를 보여주며 감사 인사를 해주셔서 알게 됐다”고 밝혔다.

이어 “좋은 추억을 많이 만들고 가셔야 할 여행지에서 이런 불편을 겪게 해드려 죄송하다”며 “앞으로 남은 시간도 대한민국에서 행복한 추억 많이 쌓고 가시길 바라고 앞으로도 좋은 일만 가득하셨으면 좋겠다”고 했다.