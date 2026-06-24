- 도 수산자원연구소, 서천·홍성·태안 연안에 수산자원 조성

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남의 수산자원 회복과 어업인 소득 증대를 위한 주꾸미 자원 조성 사업이 개시됐다.

충남도 수산자원연구소는 이달 말까지 서천·홍성·태안 연안에 총 60만 마리의 어린 주꾸미를 순차적으로 방류한다고 24일 밝혔다.

이에 앞서 지난 18일 서천군, 24일 홍성군 인근 해역에서 어린 주꾸미 40만여 마리를 방류했다.

이날 방류한 어린 주꾸미는 지난 4월 보령 앞바다에서 포획한 어미 주꾸미의 산란을 유도해 생산한 개체로, 크기는 0.05g 내외다.

주꾸미는 서해안을 대표하는 고소득 수산자원으로 성장 속도가 빠르고 수명이 1년 정도로 짧은 것이 특징이다.

이에 도 수산자원연구소는 꾸준한 종자 생산·방류를 통해 자원 회복과 어업 생산성 향상에 힘쓰고 있다.

특히 이번 방류에는 자체 제작한 전용 방류망을 활용해 어린 주꾸미의 생존율을 높였다. 이 방류망은 다리에 빨판이 있는 두족류 특성을 고려해 제작한 것으로, 기존 산소 비닐 포장 방식에서 발생하던 개체 부착 문제를 개선해 신속한 방류가 가능하다.

이를 통해 어린 주꾸미가 외부 환경에 노출되는 시간을 줄여 방류 후 생존율 향상에 도움이 될 것이란 기대다.

도 수산자원연구소는 이날 홍성 해역 방류에 이어 이달 말 태안 해역에서도 추가 방류를 실시할 예정이다.

도 수산자원연구소 관계자는 “종자 생산부터 방류까지 지속 관리해 어업인 소득과 직결되는 중요 수산자원 회복에 힘쓸 것”이라며 “앞으로도 갑오징어, 새조개, 바지락 등 서해안에 적합한 경제성 있는 품종의 자원 조성을 확대하고 지속 가능한 어업 기반을 다져나갈 것”이라고 말했다.