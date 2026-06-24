“사찰 예정 없다면 회담 취소할 것”

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[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 국제원자력기구(IAEA) 사찰단의 이란 핵시설 현장 투입이 예정대로 이뤄질 것이라고 밝혔다. 이란이 핵사찰 수용 사실을 부인하고 있음에도 사찰 재개를 기정사실화하며 이란 측 주장을 재차 반박한 것이다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 현장 일정을 위해 도착한 펜실베이니아주 리딩 공항에서 기자들과 만나 IAEA 사찰단의 이란 방문 시기에 대해 “그들은 적절한 시점에 현장에 투입될 것”이라고 말했다.

그는 이란이 IAEA의 사찰 계획 자체를 부인한 데 대해서는 “그들은 틀렸다”며 “만약 그들이 옳다면 나는 지금 당장 회의를 취소할 것”이라고 강조했다.

이번 발언은 지난 주말 스위스에서 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 첫 고위급 회담을 가진 데 이어 후속 실무협상을 추진하는 상황에서 나왔다. 이란이 IAEA 사찰을 거부할 경우 협상 자체가 흔들릴 수 있음을 경고한 것으로 풀이된다.

JD 밴스 미 부통령은 전날 회견에서 “이란이 IAEA 사찰단을 자국으로 다시 초청하는 데 동의했다”며 이번 주 중 사찰단 활동 개시가 예정돼 있다고 발표했다.

그러나 이란은 핵과 관련해 새로운 의무를 수용하지 않았다며 미국과 상반된 입장을 내놓고 있다.

이날 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 앞서 미국의 공습을 받았던 핵시설에 대한 IAEA의 사찰을 수용했다는 보도는 사실이 아니라면서 “사찰 재개 여부는 향후 (종전) 협상 과정과 그 결과에 따라 결정될 것”이라고 밝혔다.