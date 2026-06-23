[헤럴드경제=장연주 기자] KBS ‘개그콘서트’의 ‘옥동자’ 캐릭터로 큰 사랑을 받은 코미디언 정종철이 캐나다에서 고등학교를 졸업한 아들의 근황을 전해 눈길을 끈다. 정종철의 아들은 우수한 성적으로 졸업을 한 것은 물론 토론토대학교를 포함한 캐나다 명문대 5곳에 합격한 것으로 전해졌다.

정종철은 21일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 캐나다에 유학중인 아들의 졸업 소식을 전하면서, 홀로 유학생활을 이어온 과정과 성과에 대한 감회를 밝혔다.

그는 “처음 캐나다 유학을 결정했을 때만 해도 부모 곁이 아닌 모든 것이 낯선 환경이라 걱정이 많았다”며 “아들이 스스로 모든 과정을 이겨냈다”고 말했다.

정씨의 아들 시후 군은 졸업식에서 우수·우등생을 비롯해 골드 코드, 최고 성적상 등을 수상한 것으로 알려졌다. 또 졸업 후 토론토대학교를 포함한 캐나다 명문대 5곳에 합격한 것으로 전해졌다.

정종철은 “아빠·엄마가 가장 자랑스러운 것은 시켜서가 아니라 스스로 여기까지 해낸 것”이라며 “졸업식에 직접 가지 못해 미안한 마음도 크다”고 덧붙였다.

한편, 정종철은 KBS 개그콘서트의 ‘옥동자’ 캐릭터로 큰 사랑을 받았으며, 현재 유튜브채널 ‘옥주부’를 통해 가족 일상과 요리 콘텐츠를 공개하며 팬들과 소통하고 있다. 그는 지난 2006년 배우 출신 황규림과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.