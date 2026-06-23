[헤럴드경제=김명상 기자] 힐튼월드와이드의 호텔 브랜드 ‘힐튼가든인 서울강남’이 개관 5주년을 맞아 온·오프라인 사은 행사를 연다.

힐튼가든인 서울강남은 2021년 7월 15일 개관해 올해로 5주년을 맞았다. 이를 기념해 7월 14일부터 7월 16일까지 오프라인 행사를 연다. 체크인 고객 선착순 300팀에게 ‘100% 당첨 럭키 드로우 쿠폰’을 지급한다. 경품에는 숙박권과 식음권, 호텔 굿즈가 포함되며, 개관 5주년과 말의 해를 기념한 한정 제작 마스코트 인형도 포함했다. 또한 7월 15일 체크인 고객에게는 전통 부채를 웰컴 기프트로 선착순 증정한다.

온라인 이벤트도 병행한다. 7월 15일까지 공식 인스타그램에서 ‘도심속힐링’ 5행시 댓글 이벤트를 진행하며, 참여자 중 우수 선정자에게 숙박권과 식음 이용권을 제공한다.

내부 식음 시설과 연계한 프로모션도 마련했다. 호텔 대표 뷔페 레스토랑 ‘투게더앤코’는 7월 13일부터 7월 17일까지 네이버 예약 고객을 대상으로 20% 할인 타임 세일을 진행한다.

한편 힐튼가든인 서울강남은 2021년 7월 15일 개관해 올해로 5주년을 맞았다. 호텔은 강남 지역에서 레저와 호캉스를 결합한 도심형 호텔로 운영돼 왔다. 전체 객실의 40% 이상을 10평형 이상의 패밀리형 객실로 구성해 가족 단위 수요를 수용하고 있다. 또한 강남 지역 인터내셔널 호텔 최초로 도입한 루프톱 수영장을 통해 여름 시즌 수요를 확보해 왔다.