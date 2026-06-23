[헤럴드경제=민성기 기자] 독일 출신 방송인 다니엘 린데만이 결혼 3년 만에 아빠가 된다.

23일 다니엘 린데만은 자신의 SNS에 “여러분, 저 아빠가 된다”며 글을 남겼다. 함께 공개한 영상에는 임신 소식을 서프라이즈로 전하는 아내의 모습이 담겼다.

갑작스럽게 임신 소식을 접한 다니엘은 놀란 듯 바닥에 주저앉고는 이내 감격했다. 아내를 끌어안으며 기쁨의 눈물을 흘리기도 했다.

다니엘은 “우리에게 귀한 천사가 찾아왔다”며 “아내가 내게 임신했다고 하기 전날에, 내가 품에 귀여운 햄스터를 안고 집에 가는 꿈을 꿔서 태명이 ‘토리’다”라고 설명했다.

그러면서 “우리 아내와 토리가 건강할 수 있도록 많은 응원 부탁드린다”고 당부했다.

한편 다니엘 린데만은 지난 2014년 JTBC 예능 ‘비정상회담’을 통해 얼굴을 알리며 큰 사랑을 받았다. 이후 ‘내 친구의 집은 어디인가’, ‘톡파원 25시’ 등 예능에서 활약했다. 그는 지난 2023년 한국인 아내와 결혼했다.

다니엘 린데만은 지난 2014년 JTBC ‘비정상회담’으로 얼굴을 알렸다. 이후 외국인 출연 예능프로그램 ‘내 친구의 집은 어디인가’, ‘톡파원 25시’ 등에서 활약했다. 지난 2023년 12월 한국인 비연예인 여성과 결혼식을 올렸다.