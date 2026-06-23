[헤럴드경제=이명수 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 “연어 술 파티 사건은 대한민국 역사상 가장 끔찍한 조작 선동 사건이다”면서 “이대로 넘어간다면 대한민국의 미래는 없다”라고 주장했다.

장대표는 23일 자신의 페이스북에서 “‘연어 술파티 쿠데타는 실패했다”면서 “이재명 한 사람 때문에 대한민국의 민주주의와 법치주의를 무너뜨린 엄청난 헌정 파괴가 발생했다”라고 질타했다.

이어 “그것을 가능하게 했던 사법 쿠데타의 뿌리가 바로 ‘연어 술 파티’였으며, 조작이라는 법원의 유죄 판결이 나왔다”라며 “이제 공소 취소는 아예 물 건너 갔다“라고 말했다.

특히 “국회에서 국정조사까지 했으나 오히려 ‘연어 술 파티’가 조작임을 확인했던 자리가 됐다”면서 “국정조사에서 증인들과 참고인들을 능력했던 의원들의 법적 책임을 반드시 물어야 하며, 정성호 법무부장관도 즉각 탄핵하고 책임을 물어야 한다”라고 강조했다.

또 “공소 취소를 포기하지 않는다면, 이재명 대통령이 가야 할 길은 탄핵뿐이다”라며“제2의 연어 술 파티 조작 선동을 보고 싶지 않다면, 이재명 재판을 재개하는 것뿐이다”라며 법원의 재판 진행을 촉구했다.