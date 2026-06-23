연세대 디지털헬스연구원과 협약…신규 서비스 개발도

동아에스티(대표 정재훈)가 ‘디지털 헬스케어서비스’ 개발과 임상실증에서 역량을 강화하게 됐다. 합성의약품을 주로 개발해 공급하는 이 회사는 디지털 헬스케어 분야를 미래 성장동력으로 삼고 한창 육성 중이다.

동아에스티는 연세대 디지털헬스연구원(YIDH)과 디지털 헬스케어서비스 개발 관련 업무협약을 했다고 23일 밝혔다.

이에 따라 의료 AI모델 개발, 디지털 헬스케어서비스 개발·실증 등에서 협력해 나갈 예정이다.

YIDH는 연세의료원의 IT조직인 디지털헬스실과 함께 의·치·간호대학이 함께 하는 대학간 연구소다. 디지털 헬스케어서비스 연구개발, 실증 전단계를 수행한다. 초학제 융합연구, 디지털헬스 전문인력 양성, 글로벌 헬스케어 협력망 구축, 의료현장 디지털서비스 수요 발굴·지원 등의 일도 한다.

양 기관은 우수한 연구역량과 디지털헬스케어 사업경험을 결합해 새로운 의료서비스 개발을 추진한다. AI 기반 데이터 활용연구도 병행하게 된다.

동아에스티는 디지털헬스케어사업실을 신설하고 투자를 확대해왔다. 예방·진단·치료·관리 영역을 아우르는 디지털 헬스케어 사업군을 구축 중이다. 기존 의약품 사업과 시너지를 바탕으로 의료 데이터서비스까지 연계한 환자 중심의 통합 의료서비스 구현에 나서고 있다. 웨어러블 심전도 원격모니터링 플랫폼 ‘하이카디’, AI 망막 진단솔루션 ‘닥터눈’, 연속혈당측정기(CGM) 등 다양한 디지털헬스케어 역량도 갖췄다.

동아에스티 정재훈 대표는 “의료현장에서 쉽게 활용할 수 있는 혁신 디지털 헬스케어솔루션을 개발해 환자 중심의 의료서비스 향상에 기여하겠다”고 했다.

YIDH 김현창 원장은 “동아에스티와 당연구원이 디지털헬스 제품·서비스의 실증, 코호트연구를 함께 추진하고 상호 협력범위를 넓혀가겠다”고 말했다.