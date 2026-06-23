대련건설·유신·중앙대와 공동 개발 교량 뼈대 휘어짐 보정해 전도 방지

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설이 대형 교량 시공 과정에서 발생할 수 있는 붕괴 사고를 선제적으로 예방하고 공사 기간을 획기적으로 줄일 수 있는 혁신적인 기술을 선보였다.

롯데건설은 ㈜대련건설, ㈜유신, 중앙대학교 산학협력단과 공동으로 개발한 ‘교량 가설 중 거더의 신속한 횡변위 보정으로 전도안전성 향상이 가능한 콘크리트 거더교용 강관가로보의 시공기술’(이하 강관가로보 공법)이 한국방재협회로부터 재난안전신기술 제2026-4호로 지정됐다고 23일 밝혔다.

이번에 신기술로 인증받은 강관가로보 공법은 교량의 하중을 지탱하는 핵심 뼈대인 ‘거더(Girder)’가 측면으로 휘어지는 횡변위 현상을 철제 파이프 형태의 강관 지지대로 손쉽게 교정하는 기술이다. 나사를 조이고 푸는 스크류 방식을 채택해 강관의 길이를 밀리미터 단위로 미세하게 조절할 수 있으며, 이를 통해 휘어진 거더를 원래 위치로 밀거나 당겨 구조적 안정성을 즉각적으로 확보할 수 있는 것이 특징이다.

최근 국내 교량 공사가 점차 대형화되면서 콘크리트 거더의 길이와 높이가 늘어남에 따라, 시공 과정에서 무게 중심을 잃고 한쪽으로 쓰러지는 전도 사고 위험은 갈수록 커지는 추세다. 실제로 국책 및 민간 인프라 현장에서 교량 가설 중 무너짐 사고가 잇따르면서 시공 중 안전성 확보가 건설업계의 시급한 당면 과제로 부각돼 왔다.

기존 교량 시공에서는 거더 사이를 연결할 때 거푸집과 임시 지지대를 설치한 뒤 콘크리트를 직접 부어 굳히는 방식을 주로 사용해왔다. 이 방식은 철근 배근과 타설, 해체 등 공정이 지나치게 복잡한 데다, 붕괴 위험이 높은 고소 작업 시간이 길어져 현장 근로자의 안전을 위협한다는 지적을 받았다. 무엇보다 거더가 이미 휘어지기 시작하면 이를 다시 곧게 펼 수 있는 별도의 기능이 없어 현장 대응 능력이 취약하다는 한계가 있었다.

반면 새로 개발된 강관가로보 공법은 거더를 거치한 직후 강관을 곧바로 연결해 구조물을 1차로 단단히 고정하고, 현장 상황에 맞춰 가로보 길이를 조절해 뼈대의 뒤틀림을 실시간으로 바로잡는다. 이처럼 시공 중 발생할 수 있는 대형 전도 사고를 원천 차단할 수 있다는 점에서 방재 기술로서의 높은 가치를 인정받았다. 아울러 기존의 복잡한 콘크리트 타설 공정을 생략함으로써 낙하 등 고위험 노출 시간을 크게 줄였을 뿐만 아니라, 해당 공정의 공사 기간을 최대 87%까지 단축해 현장 경제성을 대폭 끌어올렸다.

롯데건설 관계자는 “이번 신기술은 교량 뼈대의 휘어짐 문제를 지지대 설치만으로 즉각 해결할 수 있는 혁신적인 공법”이라며 “시공의 편의성과 공기 단축은 물론, 작업자의 안전과 교량의 구조적 안전성까지 동시에 확보해 교량 시공의 새로운 패러다임을 제시할 것”이라고 말했다.

한편 롯데건설은 다양한 국적의 현장 근로자 간 언어장벽을 줄이고 작업 및 안전관리 효율성을 높이기 위해 AI 번역 기술 협력과 현장 적용을 확대하는 등 안전관리를 강화하고 있다.