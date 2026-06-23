고윤정 착장 효과…에어브리즈 주문 폭주

[헤럴드경제=정찬수 기자] 젝시믹스(XEXYMIX)가 여름 신상 슈즈 3종 ‘윈디(WINDY)’·‘에어 브리즈(AIR BREEZE)’·‘메쉬 샌들(MESH SANDAL)’을 출시했다고 23일 밝혔다.

이번 썸머 슈즈 컬렉션은 초경량 무게와 극대화된 통기성에 초점을 맞췄다. ‘에어 브리즈’는 새 브랜드 모델 고윤정 효과를 톡톡히 보고 있다. 화보 공개 직후 ‘고윤정 신’발'로 입소문을 타며 수요가 급증하고 있다.

남녀공용 ‘윈디’는 고통기성 메시 소재를 적용한 하이브리드형 샌들 스니커즈다. 맨발로 신어도 시원하고 양말과 매치하면 트렌디하게 연출할 수 있다. ‘메쉬 샌들’은 가볍고 통기성이 뛰어난 메쉬 소재를 사용해 물에 젖어도 건조가 빠르다. 워터 스포츠 전후와 해변가 바캉스룩에 적합하다.

젝시믹스 관계자는 “고윤정 착장 제품을 중심으로 폭발적인 수요가 이어지고 있는 만큼, 올여름 브랜드의 대표적인 히트 상품으로 자리매김할 것으로 기대한다”고 말했다.