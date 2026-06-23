한국·NICE 신용평가, 무보증사채 신용등급 상향 그룹 에너지 밸류체인 통한 글로벌 경쟁력 확보

[헤럴드경제=김희량 기자] DL에너지의 신용등급이 상향됐다.

23일 DL에너지는 한국신용평가와 NICE신용평가로부터 회사채 신용등급이 기존 A에서 ‘A+(안정적)’로 상향 조정됐다고 밝혔다.

업계에 따르면 양대 신용평가사는 평가보고서에서 ▷주력 자회사인 포천파워의 안정적인 실적 및 재무구조 개선 ▷미국과 호주 등 글로벌 발전사업의 투자성과 확대 ▷투자회수 본격화에 따른 재무안정성 제고 등을 이번 등급 상향의 주요 근거라고 설명했다. 업계에서는 이번 상향 결정을 두고 국내외 발전 포트폴리오의 우수한 시장지위, 안정적 투자 성과, 탁월한 재무안정성을 인정받은 결과로 보고 있다.

DL에너지는 글로벌 경제 불확실성 속에서도 위기관리 능력과 포트폴리오 다각화를 바탕으로 견조한 수익성을 입증하고 있다. 핵심 자회사인 포천파워(1,560MW 규모 LNG 복합화력발전소)는 수도권 발전소라는 입지적 경쟁력과 우호적인 시장 환경을 바탕으로 연간 1000억원 이상의 상각전영업이익(EBITDA)을 내고 있다.

해외 발전사업에서도 실적 개선이 나타난다. DL에너지는 호주 밀머란(Millmerran) 발전소를 비롯해 미국 나일스(Niles), 페어뷰(Fairview) 발전 자산을 갖고 있다. 최근 미국 내 AI 산업 성장에 따른 데이터센터 확대로 전력 수요가 급증함에 따라 데이터센터 건설 집중 지역에 위치한 나일스 및 페어뷰 천연가스 발전사업의 수익성과 지분법이익이 크게 늘었다.

재무구조 면에서도 선제적인 리스크 관리가 이뤄지고 있다. 포승그린파워, EMA 파워 인베스트먼트(EMA Power Investment Limited), 칠레 코크란(Cochrane) 발전소 등 투자자산 매각과 배당금 유입을 통해 투자금 회수가 본격화하고 있다. 올해 1분기 연결 기준 순차입금은 마이너스(-) 2021억원을 기록하며 완벽한 ‘순현금 구조’를 만들었다. 해외 종속회사들이 보유한 현금성 자산도 4000억원을 상회하는 수준으로 신규 투자 및 재무 안정성 유지를 위한 풍부한 유동성을 갖췄다.

DL에너지 관계자는 “DL그룹의 에너지 밸류체인을 통해 화석연료 뿐만 아니라 태양광, 풍력 등 신재생에너지와 연료전지, SMR을 포함한 차세대 발전 프로젝트까지 모든 글로벌 발전 섹터에 대한 개발 및 운영이 가능한 멀티플레이어로 도약할 계획”이라고 밝혔다.

한편 DL에너지는 DL그룹의 에너지 사업 개발 및 금융조달, 운영을 담당하는 중간 지주사로 미국 LNG 발전 사업에서 두각을 나타내고 있다.