최고 연 7.0% 금리로 청년 미래 설계 지원

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행은 23일 청년의 안정적인 자산 형성과 미래 준비를 지원하기 위한 정책금융상품인 ‘부산은행 청년미래적금’을 출시했다. ‘부산은행 청년미래적금’은 정부와 15개 취급기관이 공동으로 출시하는 정책금융 상품이다.

이 상품은 일정 요건을 충족한 청년이 가입할 수 있으며 만기 시 정부기여금과 비과세 혜택을 받을 수 있는 것이 특징이다. 가입 대상은 만 19세 이상 34세 이하 청년으로 개인소득, 가구소득, 금융소득종합과세 여부 등 가입 요건을 충족해야 한다.

월 최대 50만원 까지 자유롭게 납입할 수 있으며 가입기간은 36개월이다. 가입신청은 오는 7월3일까지 부산은행 모바일뱅킹 앱(App)에서 가능하며, 서민금융진흥원의 심사를 거쳐 적격 통지를 받은 고객에 한해 계좌를 개설할 수 있다.

금리는 기본금리 연 5.0%에 ▷급여이체 ▷신용(체크)카드 이용 ▷주택청약종합저축 보유 ▷소득요건 충족 ▷청년재무상담 이수 등 우대조건 충족 시 최대 연 2.0%p의 우대금리를 제공해 최고 연 7.0%까지 적용된다. 가입자의 소득 수준과 유형에 따라 납입금액의 6% 또는 12%에 해당하는 정부기여금이 지급되며, 적금에 발생한 이자에 대해서는 비과세 혜택도 제공된다.