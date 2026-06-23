22일 농산물 유통 활성화 업무협약…지역 상생 협력도

[헤럴드경제=정찬수 기자] 이랜드이츠가 운영하는 뷔페 브랜드 ‘애슐리퀸즈’가 전북특별자치도 고창군과 ‘고창 농산물 유통 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 23일 밝혔다.

전날 고창군청 상황실에서 열린 체결식에는 황성윤 이랜드이츠 대표이사와 심덕섭 고창군수 등이 참석했다. 협약에 따라 고창군은 우수 농산물의 안정적 공급을 위한 생산관리를 지원한다. 이랜드이츠는 고창산 농산물을 활용한 애슐리퀸즈 메뉴 개발과 판매를 추진한다.

첫 협업 메뉴는 여름 제철을 맞은 고창 대표 특산물 ‘선운산 멜론’이다. 이랜드이츠는 이를 시작으로 향후 다양한 고창 농산물로 협업을 넓혀갈 계획이다. 지역 농가에는 안정적인 판로를, 고객에게는 제철 지역 농산물로 만든 메뉴를 제공한다는 구상이다.

황성윤 이랜드이츠 대표이사는 “이번 협약을 시작으로 고창의 우수한 농산물을 전국 고객에게 알리고, 지역과 함께 성장하는 상생 모델을 만들겠다”고 말했다.

한편 이랜드이츠는 애슐리퀸즈·자연별곡·로운·피자몰·델리바이애슐리 등 브랜드를 운영하는 이랜드그룹의 외식 전문 기업이다. 대표 브랜드인 애슐리퀸즈는 전국 120여개 매장을 운영하고 있다.