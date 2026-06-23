[헤럴드경제=민성기 기자] 프로야구 KIA 타이거즈 양현종 선수 가족 집 주변을 배회하고 게시물을 훼손한 혐의(스토킹 처벌법 위반·재물손괴 등)로 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

23일 뉴시스에 따르면 광주 남부경찰서는 50대 남성 A씨를 입건해 조사 중이라고 이날 밝혔다.

A씨는 지난 3월부터 최근까지 광주 남구 양림동 인근 주택가에서 양 선수의 가족 집 주변을 맴돌고, 담벼락에 부착된 양 선수의 브로마이드를 훼손한 혐의 등을 받고 있다.

조사 결과 인근에서 가게를 운영하는 A씨는 양 선수의 가족과 골목길 주차 문제로 갈등을 빚자 이 같은 범행을 저지른 것으로 드러났다.

A씨는 양 선수의 가족 집 담벼락에 부착된 홍보용 브로마이드에 10여차례 음식물을 뱉거나 수차례 집 주변을 맴돈 것으로 조사됐다.

A씨는 경찰 조사에서 자신의 범행을 모두 시인했다.

경찰은 A씨에 대해 피해자 주변 100m 이내 접근 금지와 통신 차단 등 긴급응급조치를 내렸다.

다만 피해자인 양 선수의 가족은 오랜 이웃인 A씨에 대한 처벌을 원치 않으며, 재발 방지만을 요구하고 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사 중이다.