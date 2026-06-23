통합 대한항공 출범 전까지 혜택 지속 마일리지 적립·라운지 이용·우선 탑승 가능

[헤럴드경제=권제인 기자] 아시아나항공이 통합 대한항공 출범 직전인 오는 12월 16일까지 글로벌 항공동맹체 스타얼라이언스 회원사 자격을 유지한다고 23일 밝혔다.

아시아나항공은 2003년 3월 스타얼라이언스의 15번째 정규 회원사로 가입한 이후 23년간 동북아 노선 네트워크 확대와 디지털 서비스 플랫폼 고도화, 코로나19 팬데믹 공동 대응 등에 참여하며 동맹체 발전에 기여해 왔다.

스타얼라이언스는 “아시아나항공은 2003년 가입 이후 전 세계 고객들에게 원활하고 차별화된 경험을 제공하며 중요한 역할을 담당해 왔다”고 감사를 표했다.

이에 따라 아시아나클럽 회원들은 오는 12월 16일까지 스타얼라이언스 회원사 항공편 이용 시 아시아나항공 마일리지를 적립할 수 있다. 스타얼라이언스 라운지 이용과 우선 탑승 등 기존 우수회원 혜택도 동일하게 유지된다.

다만 적립된 마일리지를 사용해 스타얼라이언스 회원사 항공권을 이용할 경우 항공사별로 조건이 다르다. 루프트한자 등 6개 항공사는 10월 31일까지, 전일본공수(ANA) 등 5개 항공사는 11월 30일까지 발권과 탑승을 모두 마쳐야 한다.

싱가포르항공과 유나이티드항공 등 9개 항공사는 12월 16일까지 발권 및 탑승을 완료해야 하며, 터키항공 등 4개 항공사는 12월 16일까지 발권하면 2027년 12월 16일까지 탑승이 가능하다.

다른 스타얼라이언스 회원사 고객들도 올해 12월 16일까지 아시아나항공 운항편 이용 시 라운지 이용과 우선 탑승 등 기존 혜택을 받을 수 있다. 다만 아시아나항공 탑승 실적을 각 회원사 마일리지로 적립하는 것은 올해 10월 15일 탑승분까지만 가능하다.

아시아나항공 관계자는 “통합 대한항공 출범 직전까지 스타얼라이언스를 이용하는 아시아나클럽 회원들의 혜택이 최대한 유지될 수 있도록 노력하겠다”며 “또한, 회원들에게 정확하고 상세한 안내가 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 대한항공과 합병을 앞둔 아시아나항공은 오는 30일 주주명부를 확정한다. 7월 28일부터 주주총회 소집 통지와 반대의사 접수가 시작되고, 8월 11일 반대의사 접수를 마감한다. 8월 12일에는 임시 주주총회를 열어 합병 승인 안건을 의결할 예정이다.