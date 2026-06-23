[헤럴드경제=이원율 기자]홍명보호 위로 ‘카드 주의보’가 드리워졌다.

2026 북중미 월드컵 32강행을 결정짓는 마지막 경기를 앞둔 홍명보호는 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국과 A조 3차전에 나선다.

‘경우의 수’는 그렇게까지 박하지는 않다. 이 경기에서 비기기만 해도 32강에 오를 수 있다. 다만, 패배하면 다른 경기 결과에 따라 조 4위로 추락해 탈락할 가능성도 없지는 않다. 힘을 뺄 수 없는 이유다.

이런 가운데, 홍명보호는 핵심 선수들의 카드 관리 또한 신경 써야 한다.

앞선 2경기에서 우리 선수들 중 3명이 옐로카드를 한 장씩 받았다. 체코와의 1차전에서는 왼발잡이 센터백 이기혁(강원)이 경고를 받았다. 멕시코와의 2차전에 임해선 전반 4분 만에 ‘골든보이’ 이강인(파리 생제르맹)이 공을 빼앗으려다 루이스 로모의 발을 밟아 옐로카드를 받았으며, 후반에는 백승호(버밍엄시티)가 경고를 받았다.

이들이 남아공전에서 옐로카드를 받는다면 32강에 진출해도 경기에는 뛸 수 없다.

세 명 중 한 명 이상의 발이 묶일 시 대표팀 또한 타격이 클 수밖에 없다. 이기혁은 현재 주전 왼쪽 센터백 자리를 꿰찼다. 조별리그 두 경기 모두 풀타임으로 뛸 정도다. 백승호도 황인범(페예노르트)의 짝으로 두 경기 모두 선발에 이름을 올렸다.

이강인은 허를 찌르는 패스를 수차례 보여주는 등 이미 홍명보호의 대체불가능한 자원으로 꼽히는 모습이다. 체코전에서 이강인은 패스 성공률 100%를 기록, 득점 기회를 3차례나 만들었다. 그 중 하나는 황인범의 동점골리 이어져 어시스트도 기록했다. 멕시코전에서도 패스 성공률은 88%를 찍고 득점 기회 창출을 3차례나 만들었다.

이번 남아공전 주심으로는 이강인에게 4년 전 카타르 대회에서 옐로카드를 준 아르헨티나 출신의 파쿤도 테요 심판이 나선다.

다만, 남아공전에서 경고를 피하면 32강전부터는 누적 경고 횟수가 ‘0’이 된다.

이강인 “위축되거나 그러지는 않았다”

이강인은 멕시코전에서 손흥민(LAFC), 이재성(마인츠)과 공격 삼각 편대의 한 축을 챙겨 풀타임을 소화했다.

경기후 이강인은 “승리하려고 최선을 다해 준비했는데 매우 아쉽다”며 “이미 지난 경기고, 되돌릴 수 없다. 다음 경기가 빨리 와 좋은 모습을 보이고, 좋은 결과를 낼 수 있도록 할 것”이라고 했다.

그러면서 “남은 경기에서 더 잘해 꼭 32강에 진출하고, 32강에서도 더 좋은 모습을 보여 16강, 8강에 가고, 계속 그렇게 해야 할 것 같다”며 “멕시코도 너무 잘 준비했고, 최선을 다한 경기였던 것 같다”고 했다.

이강인은 “선제골 이후 수비적인 부분에서 더 잘 정비가 돼 있고, 신경을 썼던 것 같다”며 “그래서 우리가 공격하기가 조금 더 어려웠다”고 했다.

옐로카드를 받은 데 대해선 “당연히 예상하지 못한 옐로카드라 이후 조금 더 적극적으로 하기가 어려웠던 상황”이라며 “위축되거나 그러지는 않았다”고 했다.

그는 “어떻게 하면 팀에 최대한 도움이 많이 될지 항상 생각한다”며 “다음 경기에서도 팀에 도움이 많이 되려고 잘 준비하겠다”고 했다.