국내 중전압 케이블 시장 1위 데이터전력망 사업 확대

[헤럴드경제=한영대 기자] 가온전선은 경기도 지역 80㎿(메가와트)급 대형 데이터센터 구축 사업에 수백억원 규모의 지중송전선을 공급한다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 데이터센터 운영에 필요한 전력 공급을 위한 전력망 구축 프로젝트이다. 가온전선은 송전선로 자재 공급과 시공을 일괄 수행한다. 상시 전원과 예비 전원을 모두 확보하는 이중 전원 체계를 구축해 전력 공급 안정성을 높일 계획이다.

AI 서비스 확산으로 데이터센터 수요가 증가하고 있는 가운데 가온전선은 국내 중전압(㎹) 케이블 시장 1위 기업으로 데이터센터 전력망 사업을 확대하고 있다. 미국 현지 법인 LSCUS는 글로벌 빅테크 기업들과 5조원 규모의 버스덕트 장기 공급 계약을 확보했다. 버스덕트는 대용량 전력을 안정적으로 공급하는 전력기기이다.

정현 가온전선 대표는 “데이터센터 경쟁력은 안정적인 전력 공급에서 시작된다”며 “송전선로 공급과 시공 역량을 바탕으로 데이터센터 전력 인프라 시장을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.