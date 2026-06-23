삼양이노켐, 이소소르비드 관련 데이터 제공 HD현대重, 이소소르비드 활용 시제품 개발 및 양산

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼양이노켐은 22일 서울 종로구 삼양그룹 본사 1층 강당에서 HD현대중공업, 미래고분자연구와 함께 ‘액화천연가스(LNG) 저장탱크용 단열재 공동 개발 협약(MOU)’을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약에 따라 삼양이노켐은 친환경 바이오 소재인 이소소르비드 공급과 관련 물성 데이터를 제공한다. HD현대중공업은 이소소르비드를 활용한 차세대 LNG 저장탱크용 단열재 시제품 개발과 물성 평가 및 최종 제품 양산화를 맡는다. 폴리우레탄 소재 분야 전문 컨설팅 기업인 미래고분자연구는 단열재의 배합비와 공정 최적화 솔루션 설계에 힘을 보탠다.

조선업계에서는 기존 석유화학 기반의 LNG 저장탱크용 단열재를 대체할 수 있는 친환경 특수 소재에 관심이 쏠리고 있다. LNG 저장탱크는 내부와 외부의 온도차가 180도(℃) 이상 발생하기 때문에 열전도율이 낮고 내구성이 강한 단열재가 필수적이다.

이소소르비드는 옥수수 등 식물 자원에서 추출한 전분을 화학적으로 가공해 만든 바이오 소재이다. 친환경적이고 기존 단열재 대비 열효율과 내구성, 난연성이 크게 개선되는 등 단열재 기능성 첨가제로 활용할 수 있다. 식품 용기, 자동차 내외장재 등에도 적용된다. 삼양이노템은 국내에서 유일하게 이소소르비드를 생산하고 있다.

3사는 이번 협약을 통해 원료 생산부터 기술 최적화, 최종 제품화에 이르는 전 과정의 원천 기술과 친환경 공급망을 확보할 계획이다. 또 친환경 자재 시장에서 독보적인 기술 장벽을 구축해 시장을 선점하겠다는 구상이다.

류훈 삼양이노켐 사업PU장은 “이번 협약 목표는 친환경 바이오 소재를 활용해 단열재 강도와 단열 효율을 높이는 고부가가치 기술 개발”이라며 “이를 통해 선박 핵심 단열 소재의 기술 자립화를 넘어 글로벌 친환경 선박 시장에서 HD현대중공업 가스선의 기술 우위 확보에 이바지할 것”이라고 말했다.

한편, 삼양이노켐은 2022년 군산 자유무역지역 내 7000평 규모로 국내 최초이자 세계 두번째로 이소소르비드 생산 공장을 준공했다. 해당 공장의 연간 생산량은 1만5000톤 규모이다.