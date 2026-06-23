[헤럴드경제=정목희 기자] 오만 외무장관이 이란 고위급 인사들과 만나 호르무즈해협 문제를 논의하고 국제법 준수와 통항료 없는 안전한 항행 보장 원칙을 재확인했다고 밝혔다.

바드르 빈 하마드 알 부사이디 오만 외무장관은 23일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X)를 통해 “무스카트에서 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장과 아바스 아라그치 외무장관을 맞이했다”며 이같이 전했다.

알 부사이디 장관은 “최근 체결된 이란·미국 양해각서(MOU), 특히 호르무즈해협 관련 조항에 대해 건설적인 논의를 진행했다”며 “국제법 준수와 통항료 없는(toll-free) 안전한 항행을 보장하겠다는 약속을 재확인했다”고 밝혔다.

미국과의 종전 협상에서 이란 측 수석대표를 맡은 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장과 아바스 아라그치 이란 외무장관은 스위스에서 미국과의 1차 회담을 마치고 돌아오자마자 중재국 오만을 곧바로 방문했다.

이날 오만 외무장관의 발언은 호르무즈 해협을 통항료 부과 없이 개방해야 한다는 원칙론을 강조한 것으로 보인다.

미국과 이란의 종전 양해각서(MOU)에는 이란이 60일 동안 통항료 없이 선박들의 호르무즈 해협 통항을 위한 조치를 한다는 내용이 포함됐으나 해운업계에는 이란이 향후 ‘수수료’, ‘보험 수수료’, ‘보험료’ 등의 명목을 내세워 실질적으로 통항료를 받으려 할 수 있다는 우려가 나오고 있다.