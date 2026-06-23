권태 직장인과 까칠 상사의 오피스 로맨스 K-직장인 공감 자극·탄탄한 연기력 호평

[헤럴드경제=손미정 기자] 지난 22일 첫 방송된 서인국과 박지현 주연의 tvN 월화드라마 ‘내일도 출근!’이 최고 시청률 6%를 기록하며 순조로운 출발을 알렸다.

닐슨코리아에 따르면 ‘내일도 출근!’ 1화 시청률은 수도권 가구 기준 평균 4.8%, 최고 6.0%, 전국 가구 기준 평균 4.8%, 최고 5.9%로 케이블 및 종편 채널에서 동 시간대 1위를 차지했다. tvN 타깃인 남녀 2049 시청률도 지상파를 포함한 전 채널에서 동 시간대 1위를 기록했다.

‘내일도 출근!’은 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤(박지현 분)이 까칠한 직장 상사 강시우(서인국 분)이 그리는 오피스 로맨스로, 첫 화에서는 두 사람의 첫 만남이 그려지며 현실 밀착 오피스 로맨스의 시작을 알렸다. 첫 방송부터 직장인의 현실을 유쾌하게 그려냄과 동시에 서인국과 박지현의 안정적인 연기 호흡까지 빛났다는 평가다.

이날 방송은 세상이 무너져도 출근은 해야하는 ‘K-직장인’ 차지윤의 모습으로 시작했다. 청혼을 준비하던 날 갑작스러운 잠수 이별을 겪으며 권태로운 직장생활을 이어가던 차지윤에게 옷지도 않고, 사람도 멀리하는 강시우가 등장했다.

광주 공장 생산 설비 중단 사태를 계기로 팽팽이 맞선 두 사람 사이에는 이내 묘한 설렘이 싹트기 시작했다. 차지윤이 떨어뜨린 아이디어 수첩을 직접 찾아준 강시우가 버스에 올라타 “저라면 참 잘했어요. 도장 10개는 줬을 겁니다”라고 말한 것.

이후 두 사람은 박지현이 강시우에게 전부인 최수진(박예영 분) 책임의 결혼식 참석을 재차 물어보며 생긴 일련의 해프닝을 계기로 주말에 단둘이 만나 술자리를 갖게 된다. 이 자리에서 첫사랑에 대한 그리움과 상처를 안고 살아온 차지윤이 “연애나 출근이나 똑같다”라고 속내를 털어놓자, 강시우는 이를 묵묵히 들어주며 이전과는 다른 면모를 드러냈다.

이어 술 자리를 나서면서 두 사람의 대화는 첫 화부터 시청자들의 설렘 지수를 최고조로 다다르게 했다. 차지윤이 술에 취해 휘청이자 그를 자연스럽게 잡은 강시우. 이후 “내일 뭐 하세요? 괜찮으면 다시 만나죠, 우리”라고 건네는 강시우의 한 마디와 “지금 저희 집에서 한 잔 더 하실래요?”라는 차지윤의 제안으로 1화는 마무리됐다.

tvN 월화드라마 ‘내일도 출근!’ 2회는 23일 저녁 8시 50분 방송되며, 아마존 프라임 비디오를 통해서도 만나볼 수 있다.