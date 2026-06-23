[헤럴드경제=장윤우 기자] 차범근 전 감독이 한국 축구의 유소년 시스템이 일본에 뒤처졌다고 직격하며 “정신을 차려야 한다”고 경고했다.

지난 21일(한국시간) 국제축구연맹(FIFA)은 2026 북중미 월드컵 현장을 찾은 차 전 감독과의 인터뷰를 공개했다.

차 전 감독은 일본과의 수준 차이를 묻는 질문에 “일본은 내가 독일로 가기 전부터 독일의 유스 시스템을 가져다 놓기 시작했다. 지금은 우리가 따라갈 수 없는 수준이 됐다. 우리가 이제 정신을 차려야 한다”고 했다.

이어 “유소년 경기를 보면 우리가 안 된다. 일본은 30년을 내다보고 준비해 온 것”이라고 덧붙였다.

차 전 감독은 “일본은 협회가 주도해 만든 시스템 덕분에 포지션별로 대표팀급 선수를 두 명 이상 채울 수 있다”며 “어떤 선수를 갖다 놓아도 플레이 패턴이 같다. 그게 일본의 무기”라고 분석했다.

우리 프로 리그에 대해서는 “우리도 예전보다는 좋아졌지만 일본에 비해 조금 빈약하고, 그게 경기력으로 나타나고 있다”고 지적했다.

손흥민에 대해서는 나이를 이유로 한 경기력 저하 우려를 일축했다. 1986년 차 전 감독이 월드컵 무대를 밟았던 나이와 손흥민의 현재 나이가 공교롭게도 33세로 같다.

차 전 감독은 “수년 동안 쌓아온 기술이 하루아침에 사라지는 게 아니다”라며 “손흥민을 최전방에 배치하면 상대 수비에 압박을 주고, 다른 선수들이 쓸 공간도 열린다”고 설명했다.

이번 대회 한국의 목표로는 8강을 제시했다. 차 전 감독은 “이 팀이 8강에 진출할 수 있을 만큼 충분한 능력을 갖췄다고 믿는다. 아시아 축구 전체를 위해서도 중요한 일이 될 것”이라고 강조했다.

자신이 부상을 감수하고 출전했던 1986년 월드컵에 대해서는 “후배들 덕분에 월드컵을 경험할 기회를 얻었다. 지금도 애정 어린 기억으로 돌아본다”고 회상했다.