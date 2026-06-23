국내산 재료로 직접 담근 김치, 독거어르신·한부모가정 등 240가구에 전달...강동구 내 13개 여성단체 회원 60여 명 참여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구는 지난 16일 강동구여성단체협의회와 함께 ‘사랑의 여름김치 나눔 행사’를 개최했다.

이번 행사에는 강동구 내 13개 여성단체의 회원 등 60여 명이 참여해 지역사회 나눔문화 확산에 힘을 보탰다. 회원들은 행사 전날부터 재료를 손질하며 준비했고, 행사 당일에는 열무와 얼갈이 등 국내산 재료를 사용해 김치를 담갔다.

이날 담근 김치는 지역 내 홀로 사는 어르신과 한부모가정, 아동복지시설 등 도움이 필요한 이웃 240가구에 전달됐다.

강동구와 강동구여성단체협의회는 여름 김치 나눔 행사를 10년 넘게 이어오고 있다. 올해도 회원들은 직접 김치를 담가 전달하며 이웃과 온정을 나눴다.

노인숙 강동구여성단체협의회 회장은 “여성단체협의회 회원들이 한마음으로 준비한 김치가 이웃들의 건강한 여름나기에 작은 힘이 되길 바란다”라며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다”라고 말했다.

이수희 강동구청장은 “무더운 날씨에도 이웃을 위해 뜻을 모아주신 여성단체협의회 회원 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 구와 지역단체가 협력해 나눔과 배려가 일상 속에 자리 잡는 따뜻한 강동을 만들어가겠다”고 말했다.