사교육 없이도 누리는 양질의 진학 정보… 공교육 중심 진학 지원 강화 운영 횟수 전년 대비 2배 확대(3회→6회)… 학년·시기별 맞춤형 진학 전략 제시 7월 1일 제2차 특강 개최… 2028 대입제도 개편 대비 전략 집중 안내

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 변화하는 대입 환경 속에서 학생과 학부모의 진학 준비를 돕기 위해 ‘2026년 릴레이 진학 특강’을 운영한다.

릴레이 진학 특강은 최신 입시 정보를 제공해 학생·학부모의 대입 이해도를 높이고, 학력평가 결과를 활용한 진학 전략 수립을 지원하기 위해 금천진로진학지원센터에서 운영하는 대표 진학 프로그램이다.

연 3회에서 6회로 2배 확대… 학년·시기별 맞춤형 특강 운영

올해 특강의 가장 큰 특징은 운영 횟수를 기존 연 3회에서 6회로 두 배 확대했다는 점이다. 3월부터 12월까지 주요 입시 일정에 맞춰 특강을 운영해 입시 정보 공백을 최소화, 학생과 학부모가 시기별로 필요한 정보를 적시에 얻을 수 있도록 지원한다.

특강 주제도 교육부의 최신 대입제도와 주요 입시 일정에 맞춰 구성한다. 특히 오는 7월 특강에서는 지난 4월 발표된 2028학년도 대입제도 개편안을 반영해 변화된 입시 환경과 대응 전략을 안내할 예정이다.

이후에도 학력평가 성적표 배부 시기에 맞춘 분석 특강 등을 운영해 학생들이 변화에 즉시 대응할 수 있는 실질적인 진학 전략을 세울 수 있도록 지원한다.

7월 1일 2차 특강 개최… 2028 대입제도 개편안 따른 전략 제시

제2차 릴레이 진학 특강은 오는 7월 1일 수요일 오후 7시부터 9시까지 금천진로진학지원센터 4층 강의실(문성로 38)에서 열린다.

이번 특강은 ‘2028학년도 대학입시제도 개편안에 따른 대입 전략’을 주제로 진행되며, 서울특별시교육청교육연구정보원 대학진학지도지원단 이중현 상담교사가 강사로 나선다.

강의에서는 지역 내 학생 및 학부모 60명을 대상으로 ▷새로운 교육과정과 평가의 변화 ▷서울 주요 대학의 전형 변화 ▷대입 준비의 실제 ▷능동적 학교생활과 학교생활기록부 관리 등 개편 대입에 대비한 실질적 내용을 다룰 예정이다.

학생부종합전형 이해 1차 특강 성황리 마쳐… 만족도 98.53점

올해 3월 열린 1차 릴레이 진학 특강은 ‘고교생활 적응을 통한 학생부종합전형 이해’를 주제로 진행됐다. 모집 시작 후 조기 마감될 정도로 높은 관심을 받았으며, 고등학교 1~2학년 학생과 학부모 58명이 참석했다.

특강에서는 휘문고등학교 진로진학상담 부장 심재준 강사가 ▷고교생활 적응 전략 ▷수행평가 및 내신 관리 ▷학생부종합전형 대비 중장기 전략 등을 소개했다. 실제 사례를 바탕으로 학생부종합전형을 알기 쉽게 설명해 참여자들의 큰 호응을 얻었다.

특강 만족도는 6개 세부 항목 평균 98.53점을 기록, 참여자 전원이 “향후 특강에 다시 참여할 의향이 있다”고 응답했다.

유성훈 금천구청장은 “릴레이 진학 특강은 학생과 학부모가 빠르게 변화하는 대입 환경을 정확히 이해하고 시기에 맞는 진학 전략을 세울 수 있도록 돕는 길잡이 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 사교육에 기대지 않고도 양질의 진학 정보를 누릴 수 있는 공교육 중심의 진로·진학 지원 체계를 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.