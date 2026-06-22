[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]추경호 대구시장 당선인이 대구시 관사를 사용하지 않고 거처를 마련했다.

추 당선인은 22일 대구 북구 침산동 소재 아파트에 임대차 계약을 체결하고 전입 신고를 마쳤다.

추 당선인은 “민주주의 절차에 따라 대구 시민의 선택으로 당선된 시장인 만큼 세금으로 운영되는 관사에 살 이유가 없다”며 “관사 운영에 수반되는 행정적·재정적 부담을 줄이고 시민을 위한 재원으로 돌려, 실용과 책임 시정을 실천해 나가겠다”고 말했다.

추 당선인의 이번 결정은 인수위에서 밝힌 ‘실용·소통·현장 중심’ 시정철학 실천의 첫걸음이며 관행적으로 이어져 온 시장 관사 운영 방식에서 벗어나 불필요한 예산을 절감하는 실용주의 시정을 구현하겠다는 당선인의 의지를 보여주는 것으로 풀이된다.

따라서 대구시는 소유한 관사는 규정에 따라 매각 절차에 들어갈 예정이다.

추경호 당선인은 “대구의 변화와 혁신은 작은 실천에서 시작된다”며 “시민들이 체감할 수 있는 현장 중심의 시정을 펼치고 무엇보다 대구 경제 회복과 미래 성장동력 확보에 모든 역량을 집중하겠다”고 강조했다.