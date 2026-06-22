[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 22일 도청 화백당에서 민선 9기 시장·군수 당선인을 초청해 ‘민선 9기 시장·군수 당선인 정책간담회’를 개최했다.

이날 행사는 당선인들과 도지사 환담, 민선 9기 도정 주요방향 발표, 당선인 소개 및 덕담 순으로 진행됐다.

참석자들은 ‘경북의 힘으로, 새로운 대한민국’을 슬로건으로 산업·공간·공동체·민생 4대 대전환과 대구경북 행정통합을 핵심 기조로 한 민선 9기 도정 비전과 추진 방향을 공유했다.

당선인들은 민선 9기 대표 공약을 제시하고 도와 시군이 경북의 미래를 향해 함께 나아가자는 의지를 다졌다.

이철우 경북지사는 인사말씀을 통해 “2030년이 되면 경북의 시대가 올 것”이라며 “지난 8년간 변화의 씨앗을 뿌렸다면 이제는 경북 대전환을 완성해 대한민국의 중심으로 재도약해야 할 때”라고 말했다.

이어 “선거는 끝났다, 이제 오직 경북의 발전만 바라보며 도와 시군이 같은 방향으로 달린다면 경북은 반드시 달라질 것”이라며 “지역마다 다른 강점을 살려 어느 한 곳도 소외되지 않는 경북을 함께 만들어 나가자”고 당선인들에게 당부했다.