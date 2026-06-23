23일부터 위탁수하물 원격검색 확대 재위탁 불편 해소, 세관검사 시간↓

[헤럴드경제=신혜원 기자] 인천국제공항에서 출발해 미국 로스앤젤레스(LA)나 시애틀에서 비행기를 갈아타는 승객들의 환승 절차가 23일부터 획기적으로 간소화된다.

국토교통부는 지난해부터 미국 항공보안당국과 협력해 온 ‘위탁수하물 원격검색(IRBS)’ 서비스를 기존 애틀랜타·디트로이트·미네아폴리스에 이어 로스앤젤레스와 시애틀 공항까지 확대 시행한다고 23일 밝혔다.

원격검색은 인천공항에서 촬영한 수하물 보안검색 엑스레이 이미지를 미국 측에 실시간 전송하는 기술이다. 항공기가 태평양을 날아가는 동안 미국 도착 공항의 직원이 해당 영상을 원격으로 사전 검색한 뒤, 이상이 없는 수하물은 승객을 거치지 않고 연결 항공편에 바로 싣는 방식으로 운영된다.

그동안 로스앤젤레스나 시애틀 공항에서 미국 국내선 등으로 환승하는 여객들은 수하물이 자동으로 연결되지 않아 큰 불편을 겪어왔다. 승객이 입국 후 직접 수하물을 수취해 세관검사와 개봉 검색 등을 통과한 뒤, 환승할 항공사의 체크인카운터를 다시 찾아 짐을 맡겨야 했기 때문이다.

이번 조치로 두 노선을 이용하는 환승객들은 도착지에서 짐을 찾을 필요 없이 곧바로 연결편에 탑승하는 이른바 ‘짐 없는 환승’이 가능해진다. 이에 따라 통상 90분가량 소요되던 환승 시간이 70분으로 대폭 줄어들어, 최소 20분(약 22.2%)의 시간 단축 효과가 나타날 것으로 기대된다. 특히 시애틀 공항의 경우 수하물을 먼저 찾은 뒤 입국심사와 세관검사를 받는 구조여서 수하물 수취 단계가 생략됨에 따른 여객 편의가 한층 더 커질 것으로 보인다.

이번 서비스는 미국 관세국경보호청(CBP)이 제시하는 개인정보 보호조치와 엑스레이 이미지 적합성 등의 기준을 충족한 대한항공 및 델타항공 이용객을 대상으로 적용된다. 인천에서 출발하는 직항 승객뿐만 아니라 제3국에서 출발해 인천공항을 거쳐 미국으로 향하는 환승객도 동일한 혜택을 받는다. 지난해 기준 두 노선의 전체 이용객 42만1000명 가운데 환승객 비중은 30.1%(12만7000명)에 달해 이들이 직접적인 수혜를 입을 전망이다. 아울러 환승객의 세관검사 프로세스가 간소화되면서 일반 도착 승객들 역시 신속하게 수하물을 받아볼 수 있게 된다.

이상헌 국토교통부 공항정책관은 “이번 위탁수하물 원격검색 확대 시행은 첨단기술을 통한 보안성 제고는 물론 승객 편의 향상과 인천공항의 글로벌 경쟁력에도 크게 기여할 것으로 기대된다”고 이번 조치의 의미를 설명했다.

한편 국토부는 LA·시애틀 공항 외에도 해당 서비스를 미국 내 주요 공항으로 확대하고, 참여 항공사도 점진적으로 늘리겠다는 목표다.