시한 제시에…국민의힘 강력 반발

與 “시간 끌면 민주당 결정대로 배분”

조정식(가운데) 국회의장 주재로 22일 오후 서울 여의도 국회 의장 집무실에서 한병도(왼쪽) 더불어민주당 원내대표와 정점식 국민의힘 원내대표가 회동하고 있다. 이상섭 기자
조정식(가운데) 국회의장 주재로 22일 오후 서울 여의도 국회 의장 집무실에서 한병도(왼쪽) 더불어민주당 원내대표와 정점식 국민의힘 원내대표가 회동하고 있다. 이상섭 기자

[헤럴드경제=주소현 기자] 조정식 국회의장은 22일 여야에 “오는 24일 낮 12시까지 원 구성을 위한 상임위원회 명단을 제출해 주시기를 바란다”고 밝혔다.

조 의장은 이날 오후 국회에서 양당 원내대표와 원내운영수석부대표와 회동해 이같이 요청했다. 그는 “국회법을 준수하고 국회 정상화를 무한정 미룰 수 없다는 절박한 뜻에서 이런 말씀을 드린다”며 “양당의 대승적 협의를 강력히 촉구드린다”고 말했다.

여야는 앞서 6차례에 걸쳐 상임위원장 배분 등 22대 국회 후반기 원 구성 협상을 진행해 왔으나 법제사법위원장 자리를 두고 평행선 대치를 이어가고 있다. 원만하고 조속한 여야 합의를 끌어내기 위해 조 의장이 사실상 데드라인을 제시한 것으로 풀이된다.

한병도 더불어민주당 원내대표는 회동 뒤 기자들과 만나 “저희는 24일 12시까지 원 구성 관련 내용을 의장에게 보고드리도록 하겠다”며 “더 이상 발목잡기, 시간 끌기를 용인할 수 없다”고 말했다.

이어 한 원내대표는 “의장님이 법적 절차를 진행하고 있어서 저희도 그 절차에 맞게 할 것이고 끝까지 시간을 끈다고 판단되면 결단할 것”이라고 덧붙였다.

상임위원장 단독 처리 가능성을 묻자 한 원내대표는 “2가지 방법이 있을 것”이라며 “상임위 전체를 (맡아) 진행하는 것, 배분을 민주당이 결정해서 진행하는 것 등 형태”라고 답했다. 한 원내대표는 앞서 “의석수대로 11대 7로 나누거나 아니면 민주당이 단독으로 결정한다”고 언급한 바 있다.

국민의힘은 조 의장의 요청에 강력 항의했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 회동 뒤 기자들과 만나 “비공개 회동에서 (의장의 요청에 대해) 굉장한 유감을 표시했다”며 “국회법을 말씀하시는데 이는 기본적으로 훈시규정으로 처벌이 있는 것도 아니고 반드시 지켜야 하는 게 아니다”라고 말했다.

그러면서 “타협이라는 국회 운영의 대원칙을 그대로 어긴 채 강제적으로 원 구성을 하고 후반기 국회를 출범시키려는 전조”이라며 “협상의 여지를 갖고 나오면 내일이라도 당장 합의가 이뤄질 수 있다”고 강조했다. 다만 법사위원장을 내어줄 수 없다는 기존 입장을 재강조했다.


addressh@heraldcorp.com