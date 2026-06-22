시한 제시에…국민의힘 강력 반발 與 “시간 끌면 민주당 결정대로 배분”

[헤럴드경제=주소현 기자] 조정식 국회의장은 22일 여야에 “오는 24일 낮 12시까지 원 구성을 위한 상임위원회 명단을 제출해 주시기를 바란다”고 밝혔다.

조 의장은 이날 오후 국회에서 양당 원내대표와 원내운영수석부대표와 회동해 이같이 요청했다. 그는 “국회법을 준수하고 국회 정상화를 무한정 미룰 수 없다는 절박한 뜻에서 이런 말씀을 드린다”며 “양당의 대승적 협의를 강력히 촉구드린다”고 말했다.

여야는 앞서 6차례에 걸쳐 상임위원장 배분 등 22대 국회 후반기 원 구성 협상을 진행해 왔으나 법제사법위원장 자리를 두고 평행선 대치를 이어가고 있다. 원만하고 조속한 여야 합의를 끌어내기 위해 조 의장이 사실상 데드라인을 제시한 것으로 풀이된다.

한병도 더불어민주당 원내대표는 회동 뒤 기자들과 만나 “저희는 24일 12시까지 원 구성 관련 내용을 의장에게 보고드리도록 하겠다”며 “더 이상 발목잡기, 시간 끌기를 용인할 수 없다”고 말했다.

이어 한 원내대표는 “의장님이 법적 절차를 진행하고 있어서 저희도 그 절차에 맞게 할 것이고 끝까지 시간을 끈다고 판단되면 결단할 것”이라고 덧붙였다.

상임위원장 단독 처리 가능성을 묻자 한 원내대표는 “2가지 방법이 있을 것”이라며 “상임위 전체를 (맡아) 진행하는 것, 배분을 민주당이 결정해서 진행하는 것 등 형태”라고 답했다. 한 원내대표는 앞서 “의석수대로 11대 7로 나누거나 아니면 민주당이 단독으로 결정한다”고 언급한 바 있다.

국민의힘은 조 의장의 요청에 강력 항의했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 회동 뒤 기자들과 만나 “비공개 회동에서 (의장의 요청에 대해) 굉장한 유감을 표시했다”며 “국회법을 말씀하시는데 이는 기본적으로 훈시규정으로 처벌이 있는 것도 아니고 반드시 지켜야 하는 게 아니다”라고 말했다.

그러면서 “타협이라는 국회 운영의 대원칙을 그대로 어긴 채 강제적으로 원 구성을 하고 후반기 국회를 출범시키려는 전조”이라며 “협상의 여지를 갖고 나오면 내일이라도 당장 합의가 이뤄질 수 있다”고 강조했다. 다만 법사위원장을 내어줄 수 없다는 기존 입장을 재강조했다.