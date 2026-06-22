정부 표창 등 인센티브 확대 추진

[헤럴드경제=배문숙 기자]충북 청주 SK오해피주유소와 광주 광산구의 평동제일주유소가 22일 첫 ‘착하디 착한 주유소’에 이름을 올렸다.

착하디 착한 주유소는 시민단체 ‘에너지·석유시장감시단’이 지난 3월 13일 석유 최고가격제 시행 이후 2주마다 선정하는 ‘착한 주유소’에 5회 이상 선정된 곳이다.

산업통상부는 김정관 장관이 이날 오후 충북 청주 SK오해피주유소를 찾아 중동전쟁 기간 유가 안정화를 위해 자발적으로 협조해준 데 대해 감사를 표했다고 밝혔다.

착한 주유소는 현재 총 418곳으로 전국 평균 휘발유·경유 판매가격보다 약 20원 저렴하게 석유제품을 판매하고 있다. 이번에 선정된 착하디 착한 주유소의 경우 평균 판매가격이 휘발유 40원, 경유는 44원가량 저렴한 것으로 나타났다.

산업부는 착한주유소와 착하디 착한 주유소의 확산을 위해 인센티브 확대를 추진하고 있다.

하나금융그룹과 협력해 착한 주유소에는 0.1%, 착하디 착한 주유소에는 0.3%의 캐시백 혜택을 제공하고 주유소당 200만원의 시설개설비를 지원한다. 향후 다른 카드사로도 확대해 추진할 계획이다.

또 석유관리원의 품질협약수수료 감면, 착하디 착한 주유소 대상 정부 표창 수여 등을 추진하고 관계부처 협의를 통해 추가 인센티브를 발굴한다.

이번 현장 방문에는 이호성 하나은행장이 동행해 하나금융그룹이 제공하는 인센티브를 직접 설명하기도 했다.

김 장관은 “미·이란 종전 양해각서(MOU) 체결에도 불구하고 여전히 가격 불안정 우려가 있는 만큼, 주유소의 가격 안정화 협조를 요청하고 정부도 주유소 업계에 도움이 될 방안을 지속해 모색할 것”이라고 말했다.

이어 “하나금융그룹을 필두로 카드사 등 많은 금융기관이 착한 주유소 지원에 동참하기를 기대한다”고 덧붙였다.