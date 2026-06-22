[헤럴드경제=이원율 기자]중국에 대만의 민감한 군사 정보 제공 등을 한 간첩 혐의로 한 대만 언론인이 현지에서 기소된 것으로 알려졌다.

22일 자유시보 등 대만 언론 보도에 따르면 대만 검찰은 지난달 대만 케이블방송 CTiTV 소속 기자 겸 앵커인 린천유를 국가보안법 및 반부패법 위반 혐의 등으로 기소하고, 관할 법원에서 심리 중이라고 연합뉴스는 전했다.

소식통은 린천유가 중국 측 자금을 받고 친중 성향의 야당 국민당 입법위원(국회의원)에 대한 파면(국민소환) 운동을 비판하는 여론을 조성했다고 밝혔다.

이어 일부 군인에게 금전을 제공한 후 민감한 군사 기밀을 수집했다고도 주장했다.

중국군의 침공에 대비한 합동군사훈련인 한광훈련의 워게임, 3군 합동 화력 실사격 훈련 통제 회의, 특정 작전구 병력 배치 조정 계획, 모 군단의 연도별 작전 훈련 회의, 미사일 기지 작전회의 관련 정보 등도 유출됐다고 덧붙였다.

소식통은 대만 국방부 군사정보국(MIB) 사무직 직원 명단과 첩보원 장비 보고서, 미군과 수년간 군사 교류를 한 대만군의 기계화보병 제333여단, 해군육전대(해병대) 66여단과 99여단 관련 문건도 유출됐는가 하면, 향후 조사 규모가 더 커질 가능성도 있다고 했다.

대만내 간첩 혐의 체포 사례 늘어나는 기류

한편 대만에서는 2016년 독립 성향의 차이잉원 총통이 취임한 후 중국과 대만 관계가 냉각되며 간첩 혐의로 체포되는 사례가 늘고 있다.

지난달 27일 자유시보 등 대만 언론에 따르면 대만 고등법원은 중국 간첩 혐의자에 대해 무죄를 뒤집고 징역 7년형을 선고하기도 했다고 연합뉴스는 보도했다.

대만 고등법원 타이난 분원은 전날 황모 씨에 대한 항소심에서 중국을 위한 조직발전 혐의로 이러한 선고를 내렸다. 앞서 검찰은 1심에서 무죄가 선고되자 항소했었다.

2023년 12월에는 중국으로부터 공작금을 받은 후 전쟁이 나면 투항하겠다고 서약한 육군 고위급 장교에게 징역 7년6개월이 선고됐다.

이와 관련, 라이칭더 대만 총통은 지난 1월 국가가 해외 적대세력의 위협에 직면했다며 중국이 지방선거, 2028년 차기 총통선거(대선) 등 모든 선거에 개입하려고 한다고 주장한 바 있다.