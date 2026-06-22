미·이란 1차 협상 종료 후 국제유가 하락 원유·석유화학 수출 면제 확보 발표 “하루 최대 150만배럴 공급 증가 가능” 휴전 유지 여부는 여전히 변수

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국과 이란이 스위스에서 열린 첫 고위급 협상을 마무리하고 이란산 원유 수출 재개에 합의하면서 국제유가가 하락했다. 시장은 중동 공급 차질 우려보다 이란 원유의 시장 복귀 가능성에 주목하는 분위기다.

22일 로이터통신에 따르면 8월물 브렌트유 선물 가격은 이날 오후 장중 배럴당 79.38달러를 기록하며 전 거래일보다 1.48% 하락했다.

브렌트유는 협상 결과를 둘러싼 불확실성으로 장 초반 배럴당 82.30달러까지 올랐지만 미국과 이란의 협상 타결 소식이 전해지면서 하락 전환했다.

미국 서부텍사스산원유(WTI) 8월물도 배럴당 75.64달러로 0.28% 내렸다.

유가를 끌어내린 것은 이란의 원유시장 복귀 기대감이다.

아바스 아락치 이란 외무장관은 스위스 협상 종료 후 이란산 원유와 석유화학 제품 수출에 대한 제재 면제를 확보했다고 밝혔다. 일부 해외 동결자산 해제와 재건·개발 프로젝트 착수에도 합의했다고 설명했다.

시장에서는 이번 합의가 현실화될 경우 글로벌 원유 공급이 크게 늘어날 것으로 보고 있다.

인도 리서치업체 SS웰스스트리트의 수간다 삭데바 대표는 “하루 최대 150만배럴 규모의 이란산 원유가 국제 시장에 복귀할 수 있다”며 “수요 증가가 둔화된 상황에서 공급 확대 효과가 적지 않을 것”이라고 분석했다.

실제 시장은 최근까지 호르무즈 해협 재봉쇄 가능성을 가장 큰 위험 요인으로 봤다.

이란은 전날 이스라엘의 레바논 공습 지속을 이유로 호르무즈 해협 재봉쇄를 경고했고, 일부 해운 데이터에서는 해협 통과 선박 수가 급감한 것으로 나타났다.

그러나 이날 협상에서 미국과 이란이 호르무즈 해협 안전 통행 체계 구축에 합의하면서 공급 차질 우려가 다소 완화됐다.

다만 시장은 아직 낙관론에만 베팅하지는 않고 있다.

이번 합의는 종전 양해각서(MOU)에 따른 첫 후속 협상 결과로, 향후 60일 동안 핵 프로그램 제한과 제재 해제, 동결자산 반환, 레바논 문제 등을 놓고 추가 협상이 이어져야 한다.

ING는 보고서에서 “휴전 기간에도 적대 행위가 재발할 위험은 여전히 존재한다”며 “최종 합의까지는 상당한 정치적 변수가 남아 있다”고 평가했다.

특히 이란과 이스라엘이 레바논 문제를 둘러싸고 첨예하게 대립하고 있어 향후 협상 과정에서 긴장이 다시 고조될 가능성도 제기된다.

시장에서는 당분간 유가의 방향이 원유 수급보다 협상 진전 여부에 더 크게 좌우될 것으로 보고 있다. 호르무즈 해협이 안정적으로 개방되고 이란산 원유가 실제 시장에 복귀할 경우 국제유가는 추가 하락 압력을 받을 수 있지만, 협상이 틀어질 경우 지정학적 프리미엄이 다시 붙을 수 있다는 분석이다.