‘300만 닉스’ 돌파 임박 반도체 초강세 수요 집중

[헤럴드경제=김지윤 기자] SK하이닉스가 삼성전자(보통주 기준)를 제치고 22일 장중 코스피 시가총액 1위에 등극했다. 삼성전자가 시총 왕좌를 내준 것은 무려 25년 7개월여만이다.

SK하이닉스의 시총은 이날 오후 12시57분 기준 2076조8147억원이다. 삼성전자는 2072조5058억원으로 2위로 내려앉았다.

이날 SK하이닉스 주가는 삼성전자 대비 가파른 상승세를 보였다. 같은 시간 5.39% 오른 291만3000원으로, 300만원 돌파를 목전에 뒀다. 삼성전자는 직전 거래일과 유사한 수준을 보이고 있다.

이로써 삼성전자는 약 25년 7개월 만에 코스피 시총 1위 자리를 내줬다. 앞서 삼성전자는 1999년 7월29일 처음으로 국내 주식시장 시총 1위를 기록했고 이후 등락을 거듭했으나, 2000년 11월 21일 이후로는 한 차례도 1위에서 내려온 적이 없었다.

하지만 최근 반도체 공급부족 현상이 심화하며 상황이 역전됐다.

SK하이닉스는 고대역폭메모리(HBM) 등 반도체 집중도가 높은 반면, 삼성전자는 반도체 외에도 스마트폰, 가전, 디스플레이 등 방대한 포트폴리오를 지닌 탓에 최근의 반도체 초강세 수혜를 온전히 받지 못하고 있다는 것이 시장의 시각이다.

이밖에 올해 하반기 SK하이닉스의 미국주식 예탁증서(ADR) 상장이 이뤄질 것이란 기대감도 SK하이닉스 주가에 영향을 미치는 요인으로 꼽힌다.

SK하이닉스는 지난 3월 미국 ADR 상장을 위한 공모 등록신청서(Form F-1)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.

ADR은 외국 기업이 미국 증시에서 자사 주식을 거래할 수 있도록 발행하는 증권으로, 글로벌 투자자 접근성을 확대하는 수단으로 활용된다.

다만, 삼성전자 우선주(약 182조원)까지 포함할 경우 여전히 삼성전자의 시총이 SK하이닉스를 앞서고 있다.

박준영 한화투자증권 연구원은 “SK하이닉스는 현재 활발하게 장기공급계약(LTA)을 체결하고 있는 것으로 파악되며, 체결중인 LTA는 메모리 가격의 하방을 막는 장치 및 계약의 성실한 이행을 위한 법적 장치가 모두 마련돼 있다”며 “현재 체결되고 있는 LTA로 인해 향후 감익기에서도 최소 30% 수준의 영업이익률이 보장될 것으로 판단된다”고 분석했다.