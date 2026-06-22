[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자]부산항만공사(BPA)는 부산항 개항 150주년을 기념해 지난 19일부터 20일까지 부산항만공사 사옥 일원과 부산항 연안여객터미널에서 개최한 ‘부산항 선박 공개·체험행사’를 성황리에 마무리했다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 부산항 개항 150주년을 맞아 부산항과 해양산업에 대한 이해를 높이기 위해 국립부경대학교, 부산해양경찰서, 국립해양조사원, 한국해양수산연수원 등이 참여해 시민들에게 평소 접하기 어려운 해양 분야 공공선박을 공개했다.

이틀 간 약 1800여 명의 시민들이 방문해 선박 공개 행사에 대한 뜨거운 관심을 보였으며, 경비함정, 해양조사선, 실습선, 친환경 항만안내선 등 총 5척의 선박을 직접 둘러보고 다양한 체험 프로그램에 참여했다.

특히 국립부경대 나라호의 관측 조사장비 견학, 부산해양경찰서 경비함정 1501호의 고속단정 체험, 국립해양조사원 온바다호의 첨단 해양조사 장비 견학, 한국해양수산연수원 한반도호의 항해 시뮬레이터 체험 등은 큰 관심을 받았다.

부산항만공사의 친환경 항만안내선 e-그린호를 통해 시민들은 국내 관공선 최초의 100% 전기추진 선박 기술을 직접 체험하며 친환경·스마트 항만으로 나아가는 부산항의 미래를 미리 보는 기회도 가졌다.

송상근 BPA 사장은 “앞으로도 시민들이 부산항을 더욱 친근하게 접하고 바다의 가치를 체험할 수 있도록 다양한 참여형 프로그램을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.