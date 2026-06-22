유지환 교수팀, 최우수 논문상 옷이 스스로 펼쳐지며 착용 보조

팔을 자유롭게 움직이기 어렵거나, 몸의 균형을 잡기 힘든 고령자, 장애인, 재활 환자들이 스스로 옷 착용을 할 수 있도록 돕는 로봇기술이 개발됐다.

이 기술의 핵심은 로봇이 옷을 입혀주는 것이 아니라 옷 자체가 사용자의 몸을 따라 스스로 펼쳐지며 착용을 도와주는 것이다.

KAIST는 건설및환경공학과 유지환 교수 연구팀이 세계 최대 규모 로봇 학술대회인 ‘2026 IEEE 국제 로봇 및 자동화 학회(ICRA 2026)’에서 2년 연속 RA-L 최우수 논문상을 수상했다고 22일 밝혔다.

연구팀은 소프트 로봇 기술을 활용해 의복이 사용자의 신체 위로 스스로 펼쳐지며 착용을 보조하는 자가착용 적응형 의복 기술을 제안했다.

기존 의복 착용 보조 기술은 외부 로봇 장치에 의한 복잡한 구동 및 제어에 의존하거나 사용자의 움직임과 자세를 제한하는 경우가 많았다. 반면 연구팀은 소프트 그로잉 로봇(공기압 등을 이용해 구조물이 스스로 펼쳐지며 성장하듯 이동하는 유연 로봇)의 핵심 원리인 공압 기반 전개 메커니즘을 의복 구조에 적용해 외부 로봇 없이도 의복 자체가 사용자의 신체를 따라 부드럽게 펼쳐지도록 구현했다.

공기를 주입하면 의복 내부 구조가 몸을 따라 앞으로 전개되고, 이를 통해 사용자의 팔이나 다리 주변으로 옷이 자연스럽게 입혀진다. 즉, 사람이 옷 속으로 몸을 밀어 넣는 것이 아니라, 옷이 사람의 신체를 따라 다가가며 착용을 보조하는 방식이다.

연구팀은 소매, 재킷, 바지 등 다양한 의복 형태의 프로토타입을 제작하고 실험을 통해 자가 착용 성능을 검증했다. 실험 결과, 의복은 사용자의 신체를 따라 안정적으로 전개됐으며 착용 과정에서 사용자의 움직임 부담과 신체에 가해지는 힘을 줄여 안전한 착용 보조가 가능함을 확인했다. 구본혁 기자