저고위·중소기업중앙회, ‘인구구조 변화 대응 정책간담회’ 개최 가족친화적 기업문화 조성 등 사회 전반의 인식 개선 추진

[헤럴드경제=이태형 기자] 김진오 저출산고령사회위원회 부위원장은 22일 “1인 자영업자 육아수당 신설 등 각종 출산·육아지원 제도의 사각지대가 빠르게 보완되고 정비될 필요가 있다”며 “대기업과 중소기업의 격차 해소가 최우선 과제”라고 말했다.

김 부위원장은 이날 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 인구구조 변화에 대응하기 위한 중소기업 정책 간담회에서 “가족이 있는 삶을 위해서는 중소기업에서도 육아휴직이나 유연근무 이용률을 높일 필요가 있고, 사업주뿐 아니라 사회 전반의 인식 개선과 가족친화적 기업문화 조성이 중요하다”며 이같이 밝혔다.

김 부위원장은 또 “출산·육아지원제도가 마련돼 있으나, 중소기업 현장에서는 제도 자체를 모르거나 알더라도 기업 여건 등으로 인해 충분히 활용하지 못하는 경우가 많다”며 “제도가 현장에서 제대로 활용되도록 하는 것이 중요하다”고 강조했다.

이날 간담회에서는 박은정 육아정책연구소 박사가 발제를 통해 출산·양육에 대한 경제적 지원 확대, 돌봄 서비스 확대, 기업 특성에 맞는 맞춤형 일·생활 균형 모델 개발 등을 지원할 것을 제안했다.

이어 중소기업·소상공인의 출산·육아 인식조사 결과를 바탕으로 주거·양육·교육비 부담 완화와 연장·야간·주말 돌봄 확대 등 근로시간 특성을 반영한 돌봄 지원의 필요성을 강조하며, 기업 특성, 노동자 수요를 반영해 유연근무제도를 기업 맞춤형으로 운영하는 것이 중요하다고 제언했다.

저고위와 중소기업중앙회는 이번 간담회를 시작으로 현장 의견수렴을 위한 상시 협의창구 개설 등 긴밀한 상호 협력체계를 구축해 나가기로 했다.