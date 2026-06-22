[헤럴드경제=이정완 기자] 삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 지난 12일부터 선보인 ‘썸머 나이트 사파리’에 약 3만명의 고객이 찾았다고 22일 밝혔다.

그간 나이트 사파리는 가을이 되면 진행해왔지만 올해는 일찌감치 운영을 시작한 게 고객 반응으로 이어졌다는 설명이다.

나이트 사파리는 해가 진 뒤 사파리월드에서 사자, 호랑이, 불곰 등 맹수들이 활동하는 모습을 근접 관찰할 수 있는 동물 탐험 프로그램이다

에버랜드는 이른 무더위 탓에 선선한 저녁 시간에 나들이할 곳을 찾는 고객 수요를 공략했다. 예년보다 빠른 여름 초입부터 프로그램을 선보인 이유다.

특히 밤이 되면 더 활발해지는 맹수의 모습을 관찰할 수 있어 낮과는 또 다른 몰입감을 경험할 수 있다.

사파리월드가 올봄 리뉴얼되며 사바나 초원, 포식자의 숲, 북방의 숲 등 맹수들의 실제 서식지에 기반한 테마 연출이 각 방사장에 적용된 점도 나이트 사파리의 분위기를 한층 고조시킨다는 반응이다.

예년과 달리 올해에는 나이트 사파리를 무료로 개방해 고객들이 부담 없이 체험하고 특별한 여름밤 추억을 남길 수 있도록 한 점도 주효했다.

한편 지난 19일 개막한 에버랜드 여름축제 ‘워터 페스티벌’도 진행 중이다. ‘스플래시 데이 앤 나이트(Splash Day & Night)’를 메인 콘셉트로 낮에는 시원한 물놀이, 밤에는 나이트 사파리와 공연, 정원 등을 즐길 수 있는 올데이 여름 축제가 8월 30일까지 펼쳐진다.