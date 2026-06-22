의료지원 및 주거개선 활용

[헤럴드경제=박혜원 기자] LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)가 창립 50주년을 맞아 국가유공자에 기부금 1억원을 전달했다고 22일 밝혔다.

LIG D&A는 지난 20일 신익현 LIG D&A 대표이사와 육현수 국가보훈부 보훈의료복지국장 등이 참석한 가운데, 서울 올림픽공원 피크닉장에서 열린 거북이 마라톤 대회 현장에서 국가보훈부에 기부금 전달식을 진행했다.

기부금은 국가유공자와 보훈가족의 의료지원 및 주거환경 개선 등에 사용될 예정이다.

신익현 LIG D&A 대표는 이날 “국가유공자의 고귀한 희생과 헌신이 있었기에 오늘날 우리가 누리는 자유와 평화가 있을 수 있었다”며 “앞으로도 이들에 대한 사회적 관심을 높이고 예우하는 문화가 정착되도록 노력해 나갈 것”이라고 밝혔다.

거북이 마라톤 대회는 LIG D&A 임직원과 가족들이 참여해 국가유공자의 희생과 헌신을 되새기는 행사다. LIG D&A는 이바께도 가족·친구 등과 함께 걸으며 순국선열과 호국영령의 희생정신을 되새기는 ‘메모리얼 하이킹’, 여름철 혹서기 생필품 지원, 서해수호의 날 추모, 희생 장병 어버이날 행사 등 호국보훈 행사를 지속적으로 진행해 오고 있다.