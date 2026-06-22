‘인포컴 2026’서 상업용 디스플레이 전시 美 정부 고객 겨냥 디스플레이도 선보여

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자의 마이크로 LED(발광다이오드) 사이니지(전자 안내·광고·정보 표시 시스템) ‘LG 매그니트’가 북미 최대 디스플레이 전시회 ‘인포컴 2026’에서 최고제품상을 수상했다.

LG전자는 지난 17~19일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 ‘인포컴 2026’에 참가해 ‘디스플레이 너머의 설루션’을 주제로 다양한 상업용 디스플레이를 선보였다고 22일 밝혔다.

이번 전시에서 LG전자의 초대형·초고화질 기술이 적용된 마이크로 LED 사이니지 ‘LG 매그니트’는 설치와 디지털 사이니지 부문에서 ‘인포컴 최고 제품상’ 위너로 선정됐다. 북미 AV 매체 SCN으로부터 ‘가장 혁신적인 디지털 사이니지 제품’에 선정되기도 했다.

LG 매그니트는 초고화질, 화면 확장성, 설치 편의성 등이 뛰어나 전시장, 대형 강당 및 회의실, 프리미엄 매장, 방송국, 상황실 등 다양한 공간에 최적이다.

이외에도 미팅룸, 상업 공간, 야외 환경 등 다양한 환경에서 활용 가능한 맞춤형 디스플레이 설루션을 이번 전시회에서 선보였다.

미국 정부 고객 수요에 맞춰 미국의 무역협정법(TAA) 규격을 충족한 디스플레이 라인업도 전시했다. 이와 함께 자체 상업용 디스플레이 운영·관리 통합 플랫폼 ‘LG 비즈니스클라우드’를 활용한 소프트웨어도 대거 선보였다.

민동선 LG전자 ID사업부장은 “하드웨어 기술력에 소프트웨어, AI 기술을 더해 상업용 디스플레이 시장에서 영향력을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.