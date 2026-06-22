- 총 74개사 선정, 중기부 주관 4개 창업도시 중 최다… 최대 4억원 사업화 자금 지원

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 수도권과 비수도권 간 창업생태계 양극화를 완화가고 지역 창업생태계를 강화키 위한 2026년 창업도시 프로젝트’에 참여할 기업을 모집한다고 22일 밝혔다.

‘창업도시 프로젝트’는 중소벤처기업부가 올해 처음 추진하는 사업으로 대전, 광주, 대구, 울산 등 4개 광역시가 창업도시로 지정됐다.

대전시는 이번 사업을 통해 4개 창업도시 가운데 가장 많은 총 74개 기업을 선정한다. 사업은 ‘투자연계형 창업패키지’와 ‘지역창업패키지’로 나눠 운영하며, ‘지역창업패키지’ 신산업 분야의 경우 최대 4억원의 사업화 자금을 지원해 중소벤처기업부 창업사업화 자금 지원사업 중 최고 수준의 지원 규모를 제공한다.

‘투자연계형 창업패키지’는 투자유치 이력이 있는 초기·도약 단계 창업기업을 대상으로 추진한다. 초기 단계 18개사에는 최대 8천만 원, 도약 단계 13개사에는 최대 1억 5000만원을 지원하는 등 31개사를 선정할 예정이다.

‘지역창업패키지’는 대전 소재 창업기업 또는 대전 이전을 희망하는 창업기업을 지원하는 사업이다. 신산업 분야는 최대 4억원, 일반 분야는 최대 2억 5000만원을 지원하며, 지역성장 27개사와 지역이전 16개사 등 총 43개사를 선정한다.

특히 ‘지역창업패키지’는 다른 창업사업화 지원사업과 중복 수행이 가능해 기존 지원사업에 참여 중인 기업도 신청할 수 있다.

또한 대전의 3대 중점산업인 신약·바이오, 우주·방산, 인공지능·로봇 분야 창업기업에는 서류평가 시 가점 1점을 부여한다. 연구원 출신 창업자(3점), 기 이전 창업기업(3점), 특구 사업자(1점) 등도 우대한다.

신청은 22일부터 오는 7월 7일 오후 3시까지 K-스타트업 누리집에서 온라인으로 접수할 수 있다. 서류평가와 발표평가를 거쳐 7월 말 지원기업을 최종 선정하고, 8월부터 사업비를 지급한다.

선정된 기업에는 사업화 자금 지원과 함께 대전창조경제혁신센터가 운영하는 기술실증, 투자유치, 글로벌 판로 개척 등 지역성장 프로그램도 제공한다.