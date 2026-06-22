7~10월 110편·2만석 이상 공급

[헤럴드경제=권제인 기자] 이스타항공이 중국 현지 여름방학 시즌에 맞춰 다퉁, 난퉁, 닝보 노선 부정기편을 운항하며 방한 수요 공략에 나선다고 22일 밝혔다.

이스타항공은 인천발 다퉁·난퉁·닝보 노선 부정기편을 편성해 7월부터 10월까지 총 110편, 2만석 이상의 좌석을 공급한다.

인천~다퉁 노선은 7월 9일부터 8월 30일까지 주 2회(목·일) 운항하며 총 32편이 편성된다. 인천~난퉁 노선은 7월 3일부터 8월 31일까지 주 2회(월·금) 운항하며 총 36편이 투입된다. 인천~닝보 노선은 8월 1일부터 10월 10일까지 주 2회(화·토) 일정으로 총 42편 운항한다.

이스타항공은 중국 현지 여름방학 기간 한국 여행 수요 증가가 예상됨에 따라 해당 노선을 부정기편으로 운영하게 됐다고 설명했다.

전세기 형태로 운항되는 해당 노선의 항공권은 여행사를 통해 구매할 수 있다.

이스타항공 관계자는 “중국인의 방한 수요가 증가하는 성수기에 맞춰 부정기편을 탄력적으로 운영해 노선 수익성을 극대화할 예정”이라며 “중화권 노선을 중심으로 추가 전세기 운항도 추진하고 있다”고 말했다.

한편, 이스타항공은 올해 상반기 정기 운수권 배분에서 인천~샤먼, 부산~상하이, 부산~베이징, 부산~항저우, 청주~상하이 등 총 11개의 중국 노선 운수권을 확보했다. 회사는 올 하반기부터 해당 노선에 순차적으로 취항할 계획이다.