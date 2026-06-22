생산적금융 9.4조원 증액, 내년까지 조기 공급 포용금융 0.6조원 추가 배정…올해 3.5조원 지원 계열사별 맞춤형 포용금융 상품·서비스 선봬

[헤럴드경제=정호원 기자] 우리금융그룹이 생산적·포용금융 추진을 위한 ‘미래동반성장프로젝트’의 규모를 총 10조원 늘리기로 했다. 이에 따라 전체 프로젝트 규모는 총 90조원으로 확대된다. 구체적으로는 생산적 금융에 9조4000억원, 포용금융에 6000억원이 추가 배정됐다.

특히 기업의 성장동력 확보를 위해 생산적 금융 증액분(9조4000억원)은 올해와 내년에 걸쳐 조기 집행한다. 아울러 서민금융상품 공급 확대와 더불어 중금리대출, 소상공인대출, 연체채권 소각 등을 더해 올해 안에 총 3조5000억원 규모의 포용금융을 속도감 있게 실행할 계획이다.

우리금융은 지난 19일 임종룡 회장 주재로 주요 계열사 최고경영자(CEO)들이 참석한 가운데 ‘6월 첨단전략산업금융협의회’를 개최하고 이 같은 내용의 생산적·포용금융 확대방안을 확정했다고 밝혔다.

먼저 생산적 금융 지원은 실물 경제의 자금 공급 기능을 강화하기 위해 증액분 9조4000억원을 올해 5조7000억원, 내년 3조7000억원으로 나눠 2년 내 조기 공급한다. 이를 통해 지역 경제 발전에 기여하는 동시에 첨단전략산업 및 수출기업 등에 대한 금융 지원을 더욱 확대할 방침이다.

▶ 장기연체채권 소각·중금리대출 확대로 올해 포용금융 3.5조원 신속 지원 = 우리금융은 포용금융의 대상과 규모도 대폭 늘린다. 당초 올해 목표였던 1조2000억원에 2조3000억원을 더해 총 3조5000억원을 연내 지원할 예정이다. 서민금융상품 공급에 그쳤던 기존 계획에서 중금리대출·금리상한제·보증대출 등으로 지원 방식도 다양화했다.

우선 장기연체 고객의 재기를 돕기 위해 약 2800억원 규모의 장기연체채권을 소각한다. 적극적인 채무면제를 통해 취약계층이 정상적인 경제활동 주체로 복귀할 수 있도록 지원하고, 금융의 사회적 책임을 다하겠다는 취지다.

계열사별로는 우리은행이 하반기 중 1200억원 규모의 장기연체채권을 추가 소각한다. 앞서 우리은행은 지난 3월 약 400억원의 장기연체채권 추심중단 및 미수이자 면제를 실시한 바 있다. 우리카드 역시 약 1200억원 규모의 장기연체채권 소각을 추진한다. 우리금융은 앞으로도 연체채권 소각을 점진적으로 확대해 금융 사각지대를 해소하고 취약계층의 부담을 완화할 계획이다.

중저신용자를 위한 금융 안전망도 강화한다. 은행·카드·캐피탈·저축은행 등 전 계열사를 통해 총 1조1000억원 규모의 중금리대출을 공급한다. 여기에 ▷소상공인대출 6000억원 ▷긴급생활비·갈아타기대출 3000억원 ▷미소금융 120억원 등 총 2조3000억원을 추가 투입해 올해 목표치인 3조5000억원을 달성한다는

▶ 맞춤형 포용금융 상품·서비스로 금융취약계층 지원 속도 = 한편, 우리금융은 계열사별로 맞춤형 포용금융 상품과 서비스를 선보이며 지원의 실효성을 높이고 있다.

우리은행은 올해 1월 도입한 ‘개인신용대출 연 7% 금리상한제’를 통해 5월 말까지 약 4만6000명에게 총 14억원 규모의 이자 감면 혜택을 제공했다. 지난 3월 출시한 ‘우리WON Dream 생활비대출’은 대안신용평가모형을 활용해 약 3000명에게 긴급 생활자금을 지원 중이다.

지난 5월에는 제2금융권 고금리 대출 이용 고객이 은행권의 낮은 금리로 갈아탈 수 있는 ‘우리WON Dream 갈아타기 대출’을 출시해 취약 차주의 이자 부담을 낮추고 제도권 금융 안착을 돕고 있다.

우리금융저축은행 역시 중금리 정책상품인 ‘사잇돌대출’을 5월 말 기준 누적 약 1180억원 공급하며 업계 최고 수준의 실적을 이어가고 있다. 이와 함께 다중채무자와 외부신용등급 하위 30% 이하 고객이 연체이자를 납부하면 이를 대출원금 상환에 반영해 실질적인 채무 부담을 줄여주고 있다. 특례보증대출 대위변제 후 연체이자가 남은 고객에게는 연체정보 해제와 연체이자 면제 혜택을 제공하는 등 신용회복 지원도 하고있다.

임종룡 회장은 “이번 생산적·포용금융 목표 증액은 우리금융이 실물경제와 취약계층 지원에 더욱 책임 있게 나서겠다는 의지를 시장과 고객에게 약속하는 것”이라고 강조했다. 아울러 “각 자회사는 목표 이행 과정에서 고객이 체감할 수 있는 생산적·포용금융 제도와 상품 발굴에도 힘써 달라”고 주문했다.

이어 “생산적 금융은 첨단전략산업과 수출기업 등 실물경제에 필요한 자금이 적시에 공급되도록 속도감 있게 추진하고, 포용금융은 중저신용자의 대출절벽 해소와 취약차주 재기 지원에 실질적인 도움이 돼야 한다”며 “특히 금융취약계층에게 가장 필요한 장기연체채권 소각·중금리대출 공급을 통해 우리금융이 진정으로 따뜻한 금융으로 거듭날 수 있도록 각 자회사가 적극 실행해 달라”고 당부했다.