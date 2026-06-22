LFP 기반 전력망용 ESS·차세대 UPS 등 현지 생산 역량으로 배터리 규제 대응 “유럽서 차별화된 고객 가치 지속 창출”

[헤럴드경제=권제인 기자] LG에너지솔루션은 23일부터 25일(현지시간)까지 독일 뮌헨 메쎄 뮌헨에서 열리는 배터리 및 에너지저장장치(ESS) 전문 전시회 ‘ees 유럽 2026’에 참가한다고 22일 밝혔다. 올해 전시회에서는 ‘Powering the Future of AI’를 주제로 인공지능(AI) 산업 성장의 핵심 기반인 전력 인프라 분야에서의 경쟁력을 강조할 계획이다.

LG에너지솔루션은 전시에서 AI 데이터센터(AIDC)용 맞춤형 통합 설루션을 비롯해 유럽 현지 생산 역량, 유럽 배터리 규제 대응 체계 등을 선보인다. 특히, AI 데이터센터 전력 수요 증가에 대응하기 위한 배터리 통합 설루션이 전면에 배치된다. 전력망용 배터리에너지저장시스템(BESS)부터 무정전전원장치(UPS), 배터리백업유닛(BBU)까지 아우르는 제품 포트폴리오를 공개한다.

전력망용 ESS 제품으로는 유럽산 리튬인산철(LFP) 셀을 적용한 ‘JF2S DC LINK 5.0’이 전시된다. 폴란드 브로츠와프 공장에서 생산되는 ESS 전용 LFP 셀(JF2S)을 탑재했으며, 배터리 생산부터 시스템 공급까지 전 과정을 현지에서 수행하는 것이 특징이다. 또한 보안 인증을 받은 전기·전자 부품을 적용해 최신 사이버보안 규정을 충족시키는 등 데이터센터 전력 설비의 보안성도 강화했다.

이와 함께 LFP 기반의 차세대 ‘JP6 UPS 랙’ 시스템과 ‘차세대 2170 BBU’도 공개한다. 회사는 이를 통해 비상 상황에서도 안정적인 전력 공급이 가능한 데이터센터용 배터리 설루션 역량을 선보인다는 계획이다.

LG에너지솔루션은 유럽 배터리 규제 대응 역량도 강조한다. 전시장 내 키오스크를 통해 배터리 전 생애주기 정보를 디지털로 관리하는 ‘배터리 패스포트(Battery Passport)’ 운영 현황을 소개할 예정이다. 최근 유럽에서는 배터리 규정(EUBR)과 산업가속화법(IAA) 등을 통해 공급망 투명성과 현지 생산 체계 구축을 강화하고 있다. LG에너지솔루션은 배터리 패스포트 대응 체계와 폴란드 생산기지를 기반으로 유럽 규제에 선제 대응하고 시장 경쟁력을 높인다는 전략이다.

LG에너지솔루션 관계자는 “이번 전시는 AI 데이터센터 전력 인프라의 핵심 파트너로 자리매김하고 있는 LG에너지솔루션의 역량을 보여주는 계기가 될 것”이라며 “탄탄한 유럽 현지 생산 역량과 고도화된 규제 대응력을 바탕으로 유럽 시장에서 차별화된 고객 가치를 지속해서 창출해 나가겠다”고 말했다.

한편, 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1분기 LG에너지솔루션의 리튬이온 ESS 출하량은 전년 대비 253% 증가했다. 시장 점유율 역시 지난해 1분기 1.4%에서 올해 1분기 2.7%로 약 2배 확대됐다.

LG에너지솔루션은 전기차 배터리 생산 라인을 ESS로 빠르게 전환하면서 비(非) 중국 시장 수요에 대응하고 있다. 특히, 1분기 유럽 시장의 출하량은 29.5GWh로 전년 동기 대비 107% 성장했다.