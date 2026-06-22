A321neo 중심 기재 운영 확대 2분기 78만ℓ·14억원 절감 효과

[헤럴드경제=권제인 기자] 에어부산은 고효율 항공기인 ‘A321neo’를 중심으로 기재 운영을 재편해 연료 절감과 운항 효율성 강화에 나섰다고 22일 밝혔다.

에어부산은 노선별 수요와 특성을 고려해 지난 4월부터 왕복 약 150편 규모 항공편의 기재 운영을 A321neo 중심으로 재편했다. 특히 상대적으로 비행 시간이 긴 노선에 해당 기종 투입을 확대했다.

이에 따라 올해 2분기(4~6월) 동안 약 78만ℓ(약 20만6000갤런)의 연료를 절감하고, 약 14억원 규모의 비용 절감 효과를 거둘 것으로 회사 측은 예상했다. 이는 부산~김포 노선을 약 153회 왕복 운항할 수 있는 수준의 연료량이다.

A321neo는 에어부산이 2020년 국내 항공사 가운데 처음 도입한 기종이다. 현재 전체 보유 항공기의 약 40%를 차지하며 주력 기종으로 자리 잡았다.

이 기종은 동급 항공기 대비 연료 효율성이 높고 탄소 배출량을 줄일 수 있는 친환경 항공기로 평가받는다. 에어부산은 A321neo 중심 운영을 통해 연간 약 4만t 규모의 탄소 저감 효과를 거두고 있다고 설명했다. 에어부산은 현재 보유 항공기를 모두 에어버스 계열 기종으로 단일화해 운영하고 있다.

에어부산 관계자는 “고유가 등 대외 불확실성 속에서 보유 기재의 운영 효율성을 극대화하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있다”며 “지난 4월부터 시행 중인 ‘BX Green Operation(녹색 운항)’ 캠페인을 통해 연료 절감과 친환경 운항 실천을 지속해 나가겠다”고 말했다.

한편, 에어부산은 진에어, 에어서울과 함께 ‘통합 LCC’ 출범을 준비하고 있다. 대한항공-아시아나항공 합병 이후 추진되는 통합 LCC는 진에어·에어부산·에어서울 3사를 진에어를 존속법인으로 합치는 프로젝트다. 오는 12월 17일 출범하는 ‘통합 대한항공’에 이어 2027년 1분기 통합 법인 출범을 목표로 하고 있다.