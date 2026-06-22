[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]경북 울진군의 대표 전통문화축제인 제40회 평해단오제가 지역민과 관광객들의 뜨거운 참여 속에 성황리에 막을 내렸다.

22일 울진군에 따르면 군은 지난 20일부터 21일까지 이틀간 평해읍 남대천 체육공원 일원에서 열린 ‘제40회 평해단오제’가 전통문화의 가치와 공동체 정신을 되새기는 축제로 성공적으로 마무리됐다.

‘평해의 정을 단오로 잇다’를 슬로건으로 열린 이번 축제는 지역의 전통문화를 계승하고 주민과 관광객이 함께 어우러지는 화합의 장으로 펼쳐졌다.

축제 첫날에는 제천의례를 시작으로 읍·면 민속경기대항전과 남창동 줄타기 공연이 이어졌으며, 평해단오제의 대표 프로그램인 월송큰줄당기기가 진행돼 참가자와 관람객들의 큰 호응을 얻었다.

둘째 날에는 평해 단오 씨름왕대회와 평해 단오 노래자랑 본선이 열려 참가자들의 열띤 경쟁이 펼쳐졌다. 또한 울진연예인협회 공연과 지역 예술인 무대, 가수 김현정의 축하공연이 이어지며 축제 분위기를 한층 고조시켰다.

행사장 곳곳에서는 단오 전통놀이 체험과 민속체험 프로그램이 운영되어 방문객들의 발길을 사로잡았다.

액운을 물리치는 인형 만들기, 단오팔찌 만들기, 그네 타기, 윷놀이, 투호놀이 등 다양한 체험 프로그램을 통해 어린이와 가족 단위 관람객들이 전통문화를 쉽고 재미있게 접할 수 있는 기회를 제공했다.

이와 함께 다양한 먹거리 장터, 관광안내 부스, 각종 편의시설을 마련해 방문객들의 만족도를 높였다.

울진군 관계자는 “제40회 평해단오제는 전통문화의 소중한 가치를 공유하고 공동체 정신을 되새기는 뜻깊은 축제였다”며 “앞으로도 평해단오제가 울진을 대표하는 전통문화축제로 더욱 발전해 나갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.