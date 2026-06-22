자문위원인 김현수 명지병원 정신건강의학과 교수 강연...세계 도시 사례 살피고 구민 마음건강 정책 방향 논의

[헤럴드경제=박종일 선임기자]민선 9기 마포구청장직 인수위원회(위원장 황인국)는 6월 19일 오전 9시 30분 마포중앙도서관 마중홀에서 마음건강 정책 특강을 개최했다.

이번 특강은 현대 사회의 주요 과제로 대두되고 있는 스트레스 관리와 마음건강의 중요성에 대한 인식을 제고, 마포구민의 마음건강 증진을 위한 정책을 모색하기 위해 기획됐다.

특강에는 유동균 마포구청장 당선인을 비롯해 인수위원회 위원, 자문위원, 인수지원단 직원 등 60여 명이 참석했다.

특강은 민선 9기 마포구청장직 인수위원회 자문위원인 김현수 명지병원 정신건강의학과 교수가 직접 강연자로 나서 의미를 더했다.

이날 김현수 교수는 ‘마음부터 살피는 마포구-수도 서울에서 마음이 가장 행복한 도시가 되기 위한 준비는 어떻게 할 것인가’라는 주제로 강의를 펼쳤다.

강연에서는 마포구민의 마음건강 상태를 진단하고, 세계적인 도시의 마음건강 정책과 마포구에 적용할 만한 사례를 살펴봤다.

특히 김현수 교수는 ‘연결’의 중요성을 강조하며 의료적 접근을 넘어 다양한 자원을 연계하고 사각지대를 발굴해 지원하는 사회적 처방이 마음건강 증진의 중요한 해법이라고 설명했다.

아울러 자살률이 낮은 도시의 경우 공원과 같은 녹지 공간과 체육시설 인프라가 우수한 특징을 보인다며, 구민의 마음건강을 위한 환경 조성에도 관심을 기울여야 한다고 말했다.

또 참석자들은 김현수 교수와의 질의응답을 통해 마포구민에게 필요한 마음건강 사업에 대한 의견을 나누고, 향후 구정 방향을 함께 논의하는 시간을 보냈다.

인수위원회는 이번 특강에서 제안된 내용을 바탕으로 구민의 마음건강 증진을 위한 정책을 구체화하고, 행복한 마포를 만드는 데 힘을 모을 예정이다.

유동균 마포구청장 당선인은 “하루하루가 다르게 변화하는 현대사회에서는 신체의 건강 못지않게 마음의 건강이 중요한 사회적 과제가 되고 있다”며 “이번 특강이 마음건강의 중요성에 대한 공감대를 넓히고, 구민 모두가 행복한 마포를 만드는 밑거름이 되길 바란다”고 말했다.