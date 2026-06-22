‘선수비 후공격’ 이란, 벨기에 공세 버텨 후반 퇴장 벨기에도 수비 전환 무득점

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 북중미 월드컵에서 이란 대표팀이 강호 벨기에와 득점 없이 비겼다.

이란은 22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 벨기에와 조별리그 G조 2차전에서 0-0 무승부를 거뒀다.

이번 무승부로 이란과 벨기에는 나란히 2무씩 기록하며 첫 승리 기회를 최종전으로 넘겼다.

1차전에서 나란히 비기면서 토너먼트 통과를 위해 승리가 절실했던 벨기에와 이란은 전반 초반부터 강하게 맞섰다. 벨기에는 이날 핵심 공격수 제레미 도쿠가 호흡기 감염 증세로 출전 선수 명단에서 빠졌다.

이란이 ‘선수비 후역습’으로 수비벽을 강하게 세우자 벨기에는 장신 스트라이커 로멜루 루카쿠와 베테랑 미드필더 케빈 더브라위너를 앞세워 빈틈 찾기에 집중했다. 벨기에는 전반 9분 막심 더카위퍼르가 페널티지역 왼쪽에서 때린 오른발 슈팅이 이란 골키퍼 알리레자 베이란반드의 멋진 선방에 막혀 뜻을 이루지 못했다.

반격에 나선 이란은 전반 25분 페널티아크 오른쪽 부근에서 프리킥을 따냈고, 에산 하지사피가 살짝 밀어준 전진 패스를 메디 타레미가 잡아 페널티지역 정면에서 왼발로 벨기에의 골그물을 흔들었다. 하지만 비디오 판독(VAR) 결과 오프사이드 판정이 나와 득점은 인정되지 않았다.

가슴을 쓸어내린 벨기에는 공세를 이어갔고, 전반 44분 더카위퍼르가 골 지역 왼쪽으로 파고들며 때린 왼발 발리 슈팅이 골키퍼 몸통을 때리고 나오며 득점 없이 전반을 마무리했다.

벨기에는 전반에 볼 점유율 81%-19%로 앞서고 슈팅 슈에서도 11개(유효슈팅 2개)-2개(유효슈팅 1개)로 압도했지만, 이란의 수비벽을 뚫어내지 못했다.

일방적 공세를 펼치던 벨기에는 후반 21분 ‘레드카드’ 악재를 만났다. 골키퍼를 향해 백패스를 하려던 나탕 응고이가 이를 가로채려던 이란의 타레미를 붙들었다. 심판은 결정적 득점 기회를 막은 응고이에게 퇴장 명령을 내렸다.

수적 열세에 빠진 벨기에는 수비로 전환했고, 경기는 득점 없이 그대로 끝났다.