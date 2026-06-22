삼육대와 협력 7월 26일부터 8월 2일까지 7박 8일 운영....놀이처럼 배우고, 생활 속에서 익히는 살아있는 영어!

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 여름방학을 맞아 ‘노원 어린이 원어민 영어캠프’를 운영한다고 밝혔다.

삼육대와 구가 협력하여 진행하는 노원 어린이 원어민 영어캠프는 24시간 영어로만 생활하는 EOZ(English Only Zone)로 운영하는 것이 특징이다. 단기간에 집중적인 학습 효과를 거둘 수 있도록 하기 위해서다.

특히 강의실, 체육관, 기숙사 등 캠퍼스 인프라를 활용하여 학생들이 안전한 환경에서 영어를 배울 수 있어 보호자들의 만족도가 높다.

캠프는 7월 26일부터 8월 2일까지 7박 8일 동안 진행되는 숙박형 캠프로 진행된다. 참가 대상은 노원구에 거주하는 초등 3~6학년 학생이다. 일반학생 참가 비용은 99만원으로 구에서 51만원을 지원, 자부담은 48만원으로 낮췄다. 사회적배려대상 가정의 학생은 참가비 전액을 구에서 지원한다.

이번 캠프는 선발인원 160명을 각 8개 반으로 편성하여 운영한다. 원활한 교육 진행을 위해 사전 레벨테스트를 진행하여 수준별로 반을 구성하되 각 반의 레벨은 공개하지 않는다. 반마다 원어민 교사 1명과 한국인 부교사 1명을 배치하여 학생들의 학습 태도, 캠프 생활 적응, 갈등 상황 등을 면밀하게 살피고 안전 및 생활 관리도 병행한다. 보조교사들이 생활관 내 학생들과 같은 층에 배정되어 함께 생활함으로써 학부모가 안심할 수 있는 캠프 환경을 제공한다. 또한 24시간 상주 운영체계 하에 야간에는 별도로 당직 직원과 조교, 간호사가 상주하여 비상 상황에 대처할 수 있도록 준비할 계획이다.

캠프는 교재를 활용한 기본적인 영어 수업을 기본으로 하며 ▷원어민 교사와 함께 하는 예술 활동 및 외국 문화 체험 ▷몸으로 직접 체험하고 느끼는 스포츠 신체 활동 ▷공항, 병원 등 실생활에서 접할 수 있는 상황을 연습하는 현장 실용 영어 등으로 구성되어 있다. 또 캠프파이어 및 각종 공동체 프로그램 등 다채로운 체험형 활동들도 가미되어 일반 강의형 어학 프로그램에 비해 재미있고 생동감 있게 영어를 배울 수 있다.

참가를 원하는 학생은 6월 29일 오전 9시부터 7월 2일 오후 6시까지 구청 홈페이지에서 신청하면 된다. 모집인원을 초과하는 경우 전산 추첨으로 선발하며, 최종 선발자는 7월 9일 목요일 오후 3시 구청 홈페이지를 통해 공지될 예정이다.

오승록 구청장은 “영어캠프는 참여 학생들은 물론 학부모 만족도도 매우 높은 프로그램 중 하나“라며 “아이들이 캠프에서 배우고 경험한 모든 순간들이 더 넓은 세상을 향해 힘차게 나아갈 수 있는 소중한 발판이 되었으면 한다“고 말했다.