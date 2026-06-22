[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 지난 20일 영천체육관에서 ‘2026년 경북 별빛어린이 바둑대회’를 열었다.

영천시체육회(회장 박봉규)가 주최하고 영천시바둑협회가 주관한 이번 대회에는 대구·경북 내 초등학생 바둑 꿈나무 300여명과 학부모, 관계자 등 총 500여명이 참가해 열띤 경쟁을 펼쳤다.

개회식에는 재단법인 한국기원이 주최·주관하는 ‘2026 NH농협은행 한국여자바둑리그’에 참가 중인 ‘영천명품와인’팀의 이상헌 감독과 선수들이 참석해 어린이 선수들을 격려하고 대회의 성공적인 개최를 응원했다.

유시용 바둑협회장은 “경북 별빛 어린이 바둑대회가 2019년 개최된 이후 해마다 성장하며 경북을 대표하는 어린이 바둑 축제로 자리매김하고 있다”며 “이번 대회가 어린이들이 바둑을 통해 꿈과 재능을 키우는 소중한 기회가 되길 바란다”고 했다.

최기문 영천시장은 “바둑은 집중력과 사고력은 물론 상대를 존중하고 배려하는 마음을 키워주는 훌륭한 두뇌 스포츠”라며 “AI 시대를 살아갈 우리 어린이들이 바둑을 통해 논리적 사고력과 문제해결 능력을 기르고, 미래를 이끌어갈 인재로 성장하길 바란다”고 말했다.